駁二好店「厚禮數」 一同感受港灣夏日人情味

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對抗炎炎夏日，駁二藝術特區推出「駁二好店-厚禮數」活動，自六月十五日起至七月五日止，串聯園區特色店家，以高雄特有的熱情與人情味迎接來訪民眾；活動期間推出消費滿額優惠回饋，盛情歡迎國內外遊客的到訪，漫步園區風景、探索特色店家，感受駁二充滿創意能量的日常風景。(見圖)

高市府文化局今(十一)日說明，駁二「厚禮數」將於六月十五日至七月五日舉辦，號召典藏駁二餐廳、HOMIE紅瀰餐酒咖啡館、細酌牛飲餐酒館、Now & Then by nybc、誠品生活駁二店及微熱山丘駁二門市等特色店家共同響應，推出單筆消費滿一千元現折一百元優惠；園區多家文創選物店家與特色品牌則推出單筆消費滿五百元現折五十元優惠，鼓勵民眾在探索園區的過程中，發現更多兼具創意與美感的生活提案。

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此外，位於大勇區C5倉庫及大義區C7舊事倉庫的駁二庫房賣店，也同步推出指定商品單日單筆消費滿五百元享九折優惠；無論是挑選紀念商品、品味特色餐飲，或是享受港灣散步時光，都能在駁二找到屬於自己的旅行節奏。

文化局王文翠局長表示，「厚禮數」意指待客周到、禮數十足；駁二藝術特區作為高雄重要的文化地標，不僅是旅客認識高雄的重要窗口，也是許多人休憩散步、親近藝術與感受城市氛圍的場域；今年再次推出「厚禮數」活動，串聯園區各類型文創好店，讓每位來到駁二的民眾都能感受到港灣城市的溫暖款待。

歡迎民眾趁著活動期間造訪駁二藝術特區，在藝術展覽、港灣景色與特色店家交織而成的日常風景中，感受專屬於高雄的「厚禮數」；各店優惠數量有限，兌完為止，完整店家名單與活動詳情請至駁二藝術特區官網(http://pier2.org)查詢。

【開車不喝酒‧喝酒不開車】