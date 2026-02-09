「駁二小夜埕」春節登場 加碼露天電影院連映8晚

高雄春節年度盛事「駁二小夜埕」將於2月14日至2月22日在駁二藝術特區登場（2月16日除夕休），以「好日子」為年度主題，集結超過250個文創品牌與美食攤位，打造融合市集、電影與街頭藝術的城市年節風景。今年更首度加碼露天電影院，活動期間每晚播放經典電影，邀民眾在星空下共享光影時光。

↑圖說：駁二小夜埕今年以「好日子」為年度主題，號召超過 250 個文創品牌及美食攤位共襄盛舉。（圖片來源：駁二藝術特區提供）

高雄市政府文化局長王文翠表示，「駁二小夜埕」自2017年舉辦以來，持續以文化、藝術與生活風格為核心，結合駁二園區展演資源與大型主題市集，已成為春節期間市民與遊客走春的重要選擇。今年邁入第十年，以「好日子」為題，期盼透過市集與藝文活動，鼓勵民眾在日常生活中發掘值得珍藏的片刻，讓新的一年從每一個好日子開始。

↑圖說：駁二小夜埕範圍涵蓋大義區紅磚廊道及大勇區淺三碼頭、駁遊路（圖片來源：駁二藝術特區提供）

今年活動亮點之一為設於大義公園的「露天電影院」，自2月14日起連續8天晚間7時30分放映精選電影。片單橫跨動畫、喜劇與經典武俠，包括情人節當天播放《你的名字》，以及《命中註定那頭鵝》、《射鵰英雄傳之東成西就》、《腦筋急轉彎》、《動物方城市》等；2月20日呼應冬日遊樂園主題推出《新．超人力霸王》，壓軸則以貓咪日放映《三日月和貓》，多元題材陪伴觀眾度過新春夜晚。

↑圖說：駁二小夜埕集結國內外風格品牌、生活選物與特色創作者，呈現小夜埕特有的生活風格提案（圖片來源：駁二藝術特區提供）

市集規模也隨著十年累積持續擴大，從首屆近百攤成長至今年逾250攤，範圍涵蓋大義區紅磚廊道及大勇區淺三碼頭、駁遊路一帶。餐飲主題以「草莓口味大集合」為概念，各品牌推出期間限定甜點與創意料理，並匯聚國內外風格選物與特色創作者，呈現駁二特有的生活美學提案。

活動期間，園區各處亦安排音樂演出與街頭藝術表演，讓民眾在逛市集、看電影之餘，也能近距離感受藝術融入生活的氛圍。主辦單位表示，期盼透過多元策劃，營造溫暖而富層次的公共空間體驗，讓駁二在農曆春節期間成為城市最具情感溫度的聚點。

