駁二期間限定露營十二月登場 「港邊露營趣」線上報名去

「駁二港邊露營趣」將在大義公園、大義區紅磚廊道、淺二碼頭登場，即日起開放營位及課程報名。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄駁二藝術特區訂十二月十三至十四日舉辦「駁二港邊露營趣」，並首次開放大義公園為期間限定專屬露營區，提供民眾多元的露營選項，結合美食、手作與親子活動，打造全方位的港邊露營體驗；文化局指出，現場更集結超過一百三十個文創品牌及美食攤位，並規劃多項療癒課程，即日起開放線上報名，邀民眾在高雄港的海風吹拂下夜宿駁二，來場悠閒的慢活假期！

文化局長王文翠表示，「駁二港邊露營趣」融合高雄港灣景致與露營生活，首次開放大義公園作為露營場地，分別推出戶外過夜與計時搭帳的方案，露營活動號召超過一百三十個文創品牌及美食攤位，從大義區紅磚廊道延伸至淺二碼頭，打造港邊限定的戶外主題市集，讓市民朋友在駁二港邊也能搭起帳篷、吹著海風，享受療癒又自在的戶外時光。

「駁二港邊露營趣」推出不同露營方案供民眾選擇，「懶人帳篷」提供露營基本用具，讓參與者免去準備大型設備的煩惱，輕鬆解鎖野營駁二的全新體驗，翌日還能享用在地人推薦的特色早餐，迎接悠閒的早晨；「自搭帳篷」則提供場地，歡迎自備設備的露營愛好者，打造出專屬個人風格的露營體驗。

至於無過夜需求的民眾，可選擇「計時帳篷」，與好友一同在帳篷包廂內欣賞現場表演、品嚐美食，度過悠閒的露營時光。凡報名指定過夜方案者，還可獲得主視覺周邊套組，或享「似顏繪體驗」，為這場港邊露營留下專屬回憶。

「駁二港邊露營趣」將於十二月十三至十四日下午兩點起，在大義公園、大義區紅磚廊道、淺二碼頭登場，活動即日起開放營位及課程報名，名額有限，更多活動訊息請上駁二官網查詢https://pier2.org/activity/info/1761/。