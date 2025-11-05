駁二期間限定露營12/13-14登場「港邊露營趣」線上報名去！

▲高雄港邊也能享受露營時光，「駁二港邊露營趣」12月13至14日首次開放夜宿駁二。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄駁二藝術特區即將於12月13至14日舉辦「駁二港邊露營趣」，首次開放大義公園為期間限定專屬露營區，提供民眾多元的露營選項，結合美食、手作與親子活動，打造全方位的港邊露營體驗，現場更集結超過130個文創品牌及美食攤位，並規劃多項療癒課程，即日起開放線上報名，邀民眾在高雄港的海風吹拂下夜宿駁二，來場悠閒的慢活假期！

高雄市政府文化局長王文翠表示，「駁二港邊露營趣」融合高雄港灣景致與露營生活，首次開放大義公園作為露營場地，分別推出戶外過夜與計時搭帳的方案，露營活動結合市集團隊「良い日」，號召超過130個文創品牌及美食攤位，從大義區紅磚廊道延伸至淺二碼頭，打造港邊限定的戶外主題市集，讓市民朋友在駁二港邊也能搭起帳篷、吹著海風，享受療癒又自在的戶外時光。

「駁二港邊露營趣」推出不同露營方案供民眾選擇，「懶人帳篷」提供露營基本用具，讓參與者免去準備大型設備的煩惱，輕鬆解鎖野營駁二的全新體驗，翌日還能享用在地人推薦的特色早餐，迎接悠閒的早晨；「自搭帳篷」則提供場地，歡迎自備設備的露營愛好者，打造出專屬個人風格的露營體驗。無過夜需求的民眾，可選擇「計時帳篷」，與好友一同在帳篷包廂內欣賞現場表演、品嚐美食，度過悠閒的露營時光。凡報名指定過夜方案者，還可獲得主視覺周邊套組，或享「似顏繪體驗」，為這場港邊露營留下專屬回憶。

期間限定的露營活動讓大義公園變身戶外風格十足的露營區，集結8家露營品牌與5輛特色露營車，讓民眾探索戶外生活的各種提案，一覽各式露營用品與配件，同時安排多組樂團和劇團接力演出，豐富露營時光。若想活動筋骨，現場設有走繩運動體驗區；若想釋放壓力，可報名「瑜悅運動」的夜間舒緩瑜伽課，與頌缽、泰北敲筋、藥草球按摩等療癒體驗。此外，也推出露營技巧、自然手作及親子互動等主題課程，讓親朋好友共享戶外時光。

基於對於自然生態的關懷重視，駁二在露營期間安排三場專題講座，分別由「台灣獼猴共存推廣協會」、「藍氏山岳攝影」與「羌虎跨域生活」帶領民眾探索自然生態、山林之美與野外生存技巧，喚起對生態及戶外安全的關注。同時也攜手高雄市動護保護處與社團法人台灣愛狗人協會，以認養行動鼓勵市民支持動物保護。園區進駐店家「HANA.E禾夏衣」亦推出寵物婚紗製作體驗課程，邀請飼主與毛孩共同參與，探索更多戶外活動的趣味。

「駁二港邊露營趣」將於12月13日至14日下午兩點起，在大義公園、大義區紅磚廊道、淺二碼頭登場，活動即日起開放營位及課程報名，名額有限，更多活動訊息請上駁二官網查詢https://pier2.org/activity/info/1761/。（圖／記者王雯玲翻攝）