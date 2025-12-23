駁二添童趣！互動裝置「好奇翹翹板」亮相

▲ 《好奇翹翹板 CURIOSITY》於今（23）日中午12點起正式啟用，六座帶著聲光效果的翹翹板，為高雄港區增添溫馨又奇幻的繽紛場景 。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.23）

[NOWnews今日新聞] 聖誕節前夕，高雄駁二藝術特區大港橋旁的淺三碼頭上，由澳洲燈光互動設計工作室Amigo & Amigo打造的藝術裝置《好奇翹翹板 CURIOSITY》於今（23）日中午12點起正式啟用，六座帶著聲光效果的翹翹板，為高雄港區增添溫馨又奇幻的繽紛場景。

高市府文化局長王文翠表示，駁二藝術特區持續透過公共藝術與國際藝術團隊合作，為城市空間注入創意能量。《好奇翹翹板》共有六座互動式翹翹板，裝置主體的巨型眼睛會在民眾進行體驗遊玩時，隨著翹翹板升降而轉動，彷彿正好奇地注視。而翹翹板升降時會發出獨特音效，乘坐者在一上一下的頻率中找到彼此的節奏，一起完成這場聲光互動。

藝術團隊Amigo & Amigo表示，此作品特別以三種色彩回應高雄：紅色呼應充滿活力與熱情的城市態度、黃色象徵希望與迎接新年的明亮氣息、藍色則凸顯港都的海洋意象。

《好奇翹翹板》童趣鮮豔的作品夜間燈光效果十足，不只為高雄的聖誕節增添歡樂氣氛，也喚醒民眾心中的純真與好奇心。作品自今日啟用後，每日10：00至22：00會有聲光效果，更多相關資訊請上駁二藝術特區官網查詢。

