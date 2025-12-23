駁二港邊互動藝術裝置《好奇翹翹板》 可愛又好玩

聖誕節前夕，高雄駁二藝術特區送給民眾的可愛禮物揭曉！於大港橋旁的淺三碼頭上，由澳洲燈光互動設計工作室Amigo & Amigo打造的藝術裝置《好奇翹翹板CURIOSITY》，於今(廿三)日中午十二時起正式啟用，六座帶著聲光效果的翹翹板，將為高雄港區增添溫馨又奇幻的繽紛場景。(見圖)

高市府文化局王文翠局長表示，駁二藝術特區持續透過公共藝術與國際藝術團隊合作，為城市空間注入創意能量；曾參與全球超過五十個光影藝術節、以製作大型燈光互動裝置聞名的澳洲團隊Amigo & Amigo，在二○二二年「台灣燈會在高雄」期間，便以《巨人的夢幻花園Trumpet Flowers》、《大海怪幻想曲OCTOPODA》兩件活潑趣味的作品和高雄見面。《好奇翹翹板》經歷半年規劃，打造結合燈光、光影、遊戲互動，營造歡樂童趣氛圍。期待到訪遊客能在遊玩的過程裡，暫時忘去煩憂、展露笑容。

廣告 廣告

《好奇翹翹板》共有六座互動式翹翹板，裝置主體的巨型眼睛會在民眾進行體驗遊玩時，隨著翹翹板升降而轉動，彷彿正好奇地注視；而翹翹板升降時會發出獨特音效，乘坐者在一上一下的頻率中找到彼此的節奏，一起完成這場聲光互動。藝術團隊Amigo & Amigo指出，該作品特別以三種色彩回應高雄：紅色呼應充滿活力與熱情的城市態度、黃色象徵希望與迎接新年的明亮氣息、藍色則凸顯港都的海洋意象。

上週五駁二藝術特區特地邀請施作的工作人員穿上聖誕裝扮，由「聖誕老公公」開著貨車將禮物送達，以堆高機進行作品開箱與定位作業，在社群搶先預告這份送給高雄的聖誕禮物，新奇的畫面引發民眾熱烈討論，不少網友紛紛留言「現代聖誕老人還要有堆高機證照跟大貨車駕照嗎？」、「太可愛了！好期待是什麼禮物」。《好奇翹翹板》童趣鮮豔的作品夜間燈光效果十足，不只為高雄的聖誕節增添歡樂氣氛，也喚醒民眾心中的純真與好奇心。

該作品自今日啟用後，每日上午十時至晚間十時會有聲光效果，更多相關資訊請上駁二藝術特區官網（https://pier2.org/news/179/）查詢。