駁二聖誕驚喜亮相 互動藝術《好奇翹翹板》點亮港邊童心

聖誕節前夕，高雄駁二藝術特區揭曉送給市民的節慶驚喜。位於大港橋旁淺三碼頭，由澳洲燈光互動設計團隊 Amigo & Amigo 打造的互動藝術裝置《好奇翹翹板 CURIOSITY》，自12月23日中午12時起正式啟用，六座結合聲光效果的翹翹板一字排開，為港區增添溫馨又奇幻的節日風景。

↑圖說：駁二最可愛的互動作品《好奇翹翹板》今日於大港橋旁淺三碼頭正式亮燈啟用。（圖片來源：駁二藝術特區提供）

文化局長王文翠表示，駁二長期透過公共藝術與國際團隊合作，持續為城市空間注入創意能量。Amigo & Amigo 曾參與全球超過50個光影藝術節，並於2022年台灣燈會在高雄期間，以《巨人的夢幻花園》、《大海怪幻想曲》等作品受到矚目。《好奇翹翹板》歷經半年規劃，融合燈光、音效與遊戲互動，營造充滿童趣的歡樂氛圍，期盼民眾在遊玩過程中暫時放下煩憂，重新找回笑容。

↑圖說：《好奇翹翹板》共有6座互動式翹翹板，隨著遊玩觸發聲光效果，吸引大小朋友乘坐體驗。（圖片來源：駁二藝術特區提供）

文化局指出，《好奇翹翹板》共有六座互動式裝置，翹翹板主體上的巨型眼睛會隨著民眾上下擺動而轉動，彷彿好奇地注視著遊玩者；裝置同時搭配獨特音效，讓參與者在起伏節奏中彼此呼應，共同完成一場聲光互動體驗。藝術團隊也特別以三種色彩呼應高雄城市意象，紅色象徵熱情與活力，黃色代表希望與迎接新年的光亮，藍色則展現港都的海洋特色。

↑圖說：駁二淺三碼頭藝術裝置《好奇翹翹板 CURIOSITY》由澳洲燈光互動設計工作室Amigo Amigo打造（圖片來源：駁二藝術特區提供）

為替作品暖身亮相，駁二藝術特區日前還安排工作人員換上聖誕裝扮，由「聖誕老人」駕駛貨車運送作品，並以堆高機進行開箱與定位作業，畫面曝光後在社群平台引發熱烈討論，網友紛紛留言直呼可愛，也讓這份聖誕禮物未演先轟動。

↑圖說：駁二藝術特區邀請「聖誕老公公」開貨車及堆高機將作品送達，作為送給高雄的聖誕禮物。（圖片來源：駁二藝術特區提供）

文化局表示，《好奇翹翹板》在夜間燈光效果下更顯繽紛亮眼，不僅為高雄的聖誕節增添歡樂氣氛，也喚醒民眾心中的純真與好奇。作品啟用後，每日10時至22時提供完整聲光互動效果，相關資訊可至駁二藝術特區官網查詢。

