駁交換說！郭雅慧：蕭美琴、蔡英文接連訪歐，代表台歐關係持續深化

記者盧素梅／台北報導

總統府發言人郭雅慧受訪（圖／翻攝畫面）

副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，但網路有言論稱是台灣捐贈「巨資」，換取蕭美琴演講。對此，總統府已在昨天第一時間駁斥。總統府發言人郭雅慧今（10）日再度澄清，這個謠言已經嚴正譴責，並且通知警政單位調查依法嚴正調查。面對蕭美琴赴歐洲議會發表專題演說，前總統蔡英文也赴德國柏林訪問，郭雅慧也表示，這也是代表台歐關係持續深化努力。

有網友在Threads上稱，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」，對此，郭雅慧昨天表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。她並表示，郭雅慧並表示，總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。實際上，該篇捏造文還將英國媒體BBC稱是法國的BBC。

郭雅慧上午在陪同賴清德總統出席台大「宋恭源先生頂尖研究講座」─諾貝爾獎得主演講系列暨台灣橋樑計畫開幕式後受訪，對於網路有言論稱是台灣捐贈「巨資」換取蕭美琴演講再度提出澄清。她表示，這個謠言我們已經嚴正譴責，並且通知警政單位調查依法嚴正調查。

郭雅慧說明，事實上IPAC是一個多月前透過外館，向外交部提出了有這樣演講邀約，賴總統也指示希望能夠全力以赴，過程中這些外交人員都很辛苦，因為有時差很多細節，所以日以繼夜希望能完成這任務，不希望謠言就抹煞心血努力。

郭雅慧強調，這趟能夠成功有四個重要意義，包括副總統到歐洲議會IPAC峰會上進行演講，代表著民主自由台灣社會被國際認可，尤其這些國際友盟們這樣支持我們能夠在國際上發聲，受到這樣的支持，代表台灣長年以來的努力，我們走向世界更有自信，同時也是過去比較少見，接連兩個禮拜卸任正副元首再加上現任副總統，同時三個人接連到歐洲拜訪，這也是我們深化台歐關係持續深化努力。

郭雅慧並強調，台灣不單單是在全球供應鏈佔有一席之地關鍵角色，同時在安全還有防衛上面，這些國家民主友盟們可信賴夥伴，最重要也傳達一點，對台灣人來說台灣國民們跟全球公民一樣，都有可以參與國際組織國際活動機會，也在這舞台上對外表達了心情。第四點背後能成功政府跨部會集體的努力，即使面對中國打壓我們一樣可以克服有韌性，讓台灣可以自信的走向國際.

