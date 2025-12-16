駁京華城「量身打造」！柯文哲律師：非首例、容積率有法源依據

柯文哲律師團成員鄭深元。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地院今續審京華城弊案，檢方直指京華城細部計畫變更欠缺法律授權依據，構成圖利。今午至傍晚庭訊中，前台北市長柯文哲的辯護律師鄭深元答辯，強調市府送研議過程未違背法令，且京華城並非首創案例，相關容積與程序皆有法源依據。

檢方昨針對圖利罪部分進行論告，指出京華城細部計畫變更案屬於「量身打造」的獨一無二方案，全國僅京華城一案得以適用相關優惠，卻欠缺明確法律授權依據，亦無給予差別待遇的正當理由。檢方並以都市計畫法第24條為例說明，民眾得依法提出細部計畫變更申請，並不代表市府就必須照單全收，正如任何人都可以申請低收入戶補助，但主管機關仍須負責實質審查把關；一旦審議結果違背法令，即已構成圖利罪。

鄭深元今庭訊指出，京華城過去容積率達678%，其來源包括土地捐贈30%，如興建公園廣場、停車場，以及捐出約2.2億元作為回饋設施，包含偶戲館等公共設施。他並回顧京華城容積率的歷史背景，強調「120284平方公尺是否一次性使用」的爭議，證人張景森過去已說明，該容積並非一次性使用，而是混合建管與都更計畫程序處理。

針對「送研議是否違背法令」的指控，鄭深元強調，從始至終，市府並未有任何公務員認為送研議的作為違背法令，且過去已有39件相關案例，京華城並非首創。他也補充，台北市容積率的主要法源，來自都市計畫法及台北市土地使用分區管制自治條例等規範，並非檢方所指毫無依據。

鄭深元進一步引用前台北市政府都發局長丁育群過往的會議報告指出，北市府長期採取「雙軌制」，由基層逐級往上研議，除林欽榮外，幾乎沒有人認為雙軌制不可行；而主要的計畫授權，係透過通盤檢討後，交由都委會審議，並未出現差別待遇。

此外，鄭深元也批評檢方刻意隱匿重要訊息，並質疑「是否可以補救」的說法。他指出，根據歷次都委會會議紀錄，並不存在強行通過的情形。至於柯文哲與市議員應曉薇的3次「便當會」，鄭深元則表示，相關內容僅是參考幕僚所提出的提報單，柯文哲本人除專精醫療與公共衛生領域外，其餘政策一概尊重局處專業意見，並強調「指定PM」本就是柯文哲市長任內的常規制度。

不過，鄭深元今日的答辯尚未結束，審判長諭知，相關辯護意見將於明日上午續行，待辯護律師完成陳述後，再進一步進行後續審理。

