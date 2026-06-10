駁修法讓中國人在台選總統 藍黨團批「編故事」：妖魔化新住民

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林沛祥表示，將修法解讀成中國人可在台灣選總統是「編故事」。（翻攝自林沛祥臉書）

國民黨立法院黨團今（10日）召開記者會，駁斥民進黨指稱《國籍法》修正案將使中國人可參選台灣總統等公職的說法，並批評相關指控為「編故事」、「刻意造謠」。黨團強調，現行《總統副總統選舉罷免法》早已明文規定，中國、港澳地區人民即使取得中華民國身分證，仍不得登記參選總統、副總統，因此修法並非開放中配參選，而是為了釐清法律適用關係、確保法制一致性。

國民黨立法院黨團今（10日）召開記者會，針對民進黨質疑《國籍法》修正案可能讓中國人來台參選總統一事提出反駁。黨團書記長林沛祥表示，相關說法最大的問題不在於政治立場不同，而是「連法律都沒看清楚」。他形容，若法律是一整本書，有些人卻是「只看封面就開始寫讀書心得」，刻意誤導社會大眾。

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林沛祥指出，現行《總統副總統選舉罷免法》早已明定，中國、香港及澳門居民，即使經許可進入台灣地區，也不得登記為總統、副總統候選人，《國籍法》也規範取得外國國籍者不得擔任中華民國公職。因此，將修法解讀成「中國人可以選台灣總統」根本不是誤解，而是在「編故事」。他強調，修法主因是釐清《國籍法》、《憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》之間的適用爭議，避免法規競合，讓法制更趨一致。

林沛祥批評，原本屬於法制整理與權責釐清的修法工作，卻被刻意包裝成「國安危機」，當社會焦點被帶往不存在的爭議時，真正值得關注的國家問題反而遭到忽略。他以日本與菲律賓展開台灣東部海域周邊專屬經濟海域及中國礁層劃界談判為例表示，中國隨後宣布展開海上執法行動，美方也公開表態，但在相關討論中，最直接受到影響的台灣卻未被納入協商角色，令人憂心。

首席副書記長許宇甄則批評，民進黨及其支持者散播「修法讓中國人民選總統」的說法，不是缺乏法律常識，就是刻意誤導民眾。她指出，《總統副總統選舉罷免法》對總統候選人的資格已有明確規範，中國人民依法不得登記參選，因此相關指控完全站不住腳。她認為，民進黨以「乾坤大挪移」的方式扭曲修法內容，想藉此製造政治對立與社會恐慌。

許宇甄強調，國民黨推動修法，是希望保障長期在台生活、已取得中華民國身分證的新住民及中配權益，讓相關法規適用更加明確。然而執政黨卻持續將新住民群體妖魔化，甚至把合法修法操作成國安議題。她批評，這種做法不僅撕裂社會，也讓數十萬新住民家庭淪為政治攻防的工具，因此呼籲民進黨停止以抹黑、恐嚇與造謠方式進行政治操作，回歸理性討論公共政策。

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