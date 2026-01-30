駁傅崐萁稱「軍購預算是4.5兆」 國防部：特別預算8年上限1.25兆

國防部這次提出1.25兆特別軍購預算包括採購最新型攻擊型無人機。資料照為安杜里爾（Anduril）的反裝甲攻擊無人機（或稱 遊蕩彈藥）Altius 600M-V，首批已於2025.8.4運交台灣，陸軍未來將可能增購，或新購Altius 700型。Anduril



國民黨團總召傅崐萁今天（1/30）稱，總統賴清德提出的特別軍購預算不只1.25兆元，連同後續延壽和維修，總共將近4.5兆元，並據此要求賴清德到立法院說明。對此，國防部今天晚間表示，這次提出的軍購特別條例以8年時間，投入1.25兆預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

針對「軍購特別預算不只1.25兆是4.5兆」等內容，國防部今（30）日表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」以八年時間，投入1.25兆預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

廣告 廣告

國防部指出，依武器裝備全壽期成本分析，其維持費用隨使用時間之增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統之延壽或維修費用，亦採取不同之編製基準。國防部將依裝備特性，採取差異化全壽期國防資源管理，確保戰力效益與資源配置之平衡。

更多太報報導

民眾黨版國防特別條例付委！政院版遭丟包 民進黨團轟：藍白不敢一起比較？

藍白封殺政院版軍購條例、付委民眾黨版 專家批「一場災難」

海軍春巡「擊殺鏈」發威！商規軍用無人機前導偵搜 聯合火力退敵