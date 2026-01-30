駁內閣會議「閉眼」在打瞌睡 川普：沒睡著、很無聊想趕快走

美國總統川普29日在白宮內閣會議上，針對去年12月會議期間被捕捉到「閉眼」的情況作出回應。這位79歲的總統表示，當時並非睡著，而是因為感到「無聊」。

1月29日，川普在白宮內閣會議上。（圖／路透社）

根據《路透社》，川普告訴在場哄堂大笑的官員們，「有些人說，他閉上了眼睛。聽著，會議真的很無聊」。他強調，「我沒有睡著。我只是閉上眼睛，因為我想趕快離開這裡」。川普還補充道，「順便說一句，我沒睡著。我不太需要睡眠」。

報導指，身為美國史上就職時年紀最大的總統，川普一直在積極消除外界對其活力的質疑。他曾誇耀自己的認知能力，要求助理在行程表上公開更多會議安排，甚至偶爾暗示尋求第3個總統任期。

川普政府成員在白宮內閣會議上。（圖／路透社）

原本沉悶且多數不公開的內閣會議，在川普任內已成為總統及其團隊向外界展示政績的舞台。去年一場會議甚至持續超過3小時的電視直播，創下川普公開露面時間最長的紀錄。外界注意到，這位總統在這些會議及其他公開場合中，常被拍到閉眼的畫面。不過29日的會議上，川普並未出現打瞌睡的跡象。

川普並非首位需要回應體力質疑的美國總統。前總統雷根（Ronald Reagan）、拜登（Joe Biden）都曾面臨類似質疑。川普至今仍經常稱呼拜登為「瞌睡喬」（Sleepy Joe），甚至在白宮設置牌匾，暗示拜登使用自動筆來管理總統職務，而拜登否認這項指控。

外界對川普健康狀況的疑慮持續存在，包括他公開的醫學影像檢查結果，以及手部的瘀青。白宮強調，這些檢查屬於預防性質，顯示總統心臟健康狀況良好。至於瘀青問題，白宮解釋是因為川普例行服用阿斯匹靈作為心血管疾病的預防措施所致。

