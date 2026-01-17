駁台積電變美積電 經部：台企各國開分店發揮實力

（中央社記者蘇思云台北17日電）網傳台積電加大美國投資會變「美積電」，經濟部今天澄清，台積電布局全球仍是TaiwanSMC，先進製程到2036年台灣占比8成、美國2成。台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的展現，美國記憶體大廠「美光」到台灣投資設立先進封裝關鍵據點，也不會變成「台光」。

經濟部透過臉書發文表示，台積電布局全球仍是TaiwanSMC，且先進製程領先全球，到2036年的占比台灣為80%，美國占比20%。

經濟部指出，台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的自然展現。正如同台積電因應客戶需求，到中國、日本、美國設廠，美國記憶體大廠「美光」到了台灣投資設先進封裝關鍵據點，也不會變成「台光」。

經濟部指出，台積電的全球研發中心設在竹科，近期台積電董事長魏哲家也向外界再次強調，台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣。（編輯：萬淑彰）1150117