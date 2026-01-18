駁台積電變「美積電」 經濟部：2036年在台產能仍占8成

經濟部昨天（17日）針對台美關稅協議中，台灣將加碼赴美投資一事，發出聲明。 （資料照片／陳愷巨攝）





台美關稅協議拍板定案，雖成功將關稅水準下調至15%，但隨之而來的是龐大的對美投資承諾。外界關注，台積電須領軍國內AI與能源產業，加碼赴美投資，整體金額上看2500億美元（約新台幣8兆元）。在美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）公開點名「目標讓台灣40%產能移往美國」後，國內對「去台化」、「美積電」的疑慮迅速升溫。對此，經濟部出面澄清，強調至2036年台積電在台產能仍將維持約8成，盼穩定市場信心。

日前在野黨針對台美談判結果持續升高批評力道，國民黨主席鄭麗文昨天（17日）再度開砲，直指整體談判過程形同「黑箱作業」。她痛批賴政府在美方壓力下選擇讓步，形容此舉是「殺積取卵」，使台積電淪為政治談判中的交換籌碼。鄭麗文質疑，台積電承諾赴美興建多座晶圓廠，勢必面臨高昂成本，最終恐轉嫁到企業與產業體系身上；更嚴重的是，相關布局可能引發半導體產業鏈外移的「遷徙效應」，最終造成台灣經濟掏空。

面對外界質疑政府「殺積取卵」、甚至出現「美積電」的說法，經濟部昨田透過社群平台發文回應澄清。經濟部指出，台積電在先進製程領域仍持續保持全球領先地位，相關海外投資屬於整體布局的一環，依照目前規劃，預估至2036年，台積電在台灣的產能占比仍將維持約8成，美國產能約占2成。經濟部強調，從長期結構來看，台積電的研發核心與主要產能根基依然在台灣，外界所稱的「產業移轉」並不符合實際情況。

經濟部並舉美商記憶體大廠美光為例指出，美光在台灣投資先進封裝關鍵據點，也不會因此變成「台光」，強調台灣企業走向國際、到各國設點，是實力與競爭力的展現。經濟部也重申，台積電董事長魏哲家已多次說明，海外布局係因應客戶需求，並非取代台灣。不過，在野黨仍質疑，美方曾以「100%關稅」作為談判壓力，政府提出的產能比例與數據承諾，是否足以抵擋美方進一步施壓，仍讓外界感到不安。（責任編輯：王晨芝）

