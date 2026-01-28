駁在野黨「實質加稅」說 經濟部：無視川普啟動全球對等關稅談判 扭曲談判成果

經濟部指出，在野黨「實質加稅」的說法，無視美國啟動全球對等關稅談判、實施新關稅制度之事實，試圖扭曲行政院談判團隊的成果。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台美關稅談判底定，台灣爭取到對等關稅15%以及不疊加最惠國待遇稅率，成為全球第一個取得美國232條款優惠待遇的國家，但國民黨立委卻批是「偷換概念」的欺騙手法、談判結果是實質加稅。對此，經濟部今（28）日駁斥，此說法無視美國啟動全球對等關稅談判、實施新關稅制度之事實，試圖扭曲行政院談判團隊的成果。

經濟部表示，2026年1月16日與美方達成15%且不疊加國際貿易最惠國待遇（MFN）的稅率，包括機械、工具機、手工具、塑膠、紡織等產業，與競爭對手國一致或更優惠，可創造產業公平競爭條件，經濟部也與產業舉辦三輪總計超過數十場的座談會，透過支持產業之4大措施持續提供業者所需資源，作為產業最堅強的後盾。

廣告 廣告

經濟部提及，美國總統川普前於2025年4月2日發布行政命令，宣布對全球實施「對等關稅」措施，當時台灣對等關稅稅率為32%(疊加MFN)，後續透過與美持續談判及磋商，台灣適用的對等關稅稅率已調降為20％暫時性稅率(疊加MFN)，並自2025年8月7日起正式實施.。

經濟部指出，隨著2026年1月16日與美方達成協議，台灣適用的對等關稅稅率再次調降為15%且不疊加MFN，與日本、韓國等競爭對手一致，更優於越南及中國。經濟部委託智庫進行推估，對我國出口、產值及就業的影響，相較之前對等關稅稅率20%並且疊加MFN關稅之情形，已從原本衰退逆轉為正成長。

經濟部說明，過去傳統產業因台美間未簽署貿易協定，工業產品台灣對美平均出口關稅相較日本、韓國高，現因台美協議15%的對等關稅且不疊加原稅率，表面上與日韓齊平，實則讓台灣與日韓站在同一起跑線，取得更有利的競爭條件。以工具機產業為例，工具機產品我出口美國關稅為４％，競爭對手日本為2.6%、韓國0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於業者拓展市場。

為因應對等關稅對產業之可能衝擊，經濟部說，已編列460億元韌性特別預算辦理支持產業的4大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，截至1月27日止，外銷貸款優惠保證加碼已核保40件，融資金額約15億元；中小微企業多元發展專案貸款加碼已申貸1,027件，金額共97億元；研發轉型補助已接獲1,136件申請；爭取海外訂單則已接獲549件申請。

經濟部強調，從各新聞媒體報導中也可看到，產業界及各工商團體對談判團隊可談到「對等關稅15%不疊加MFN」的成果表達十分肯定，且扭轉談判前台灣稅率較高的處境，使台灣可於相同基礎與其他日韓等競爭對手一同競爭；其他國家也普遍認為台灣取得不錯的成果，呼籲各界應珍惜談判成果，相關評論也應基於事實。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德籲支持關稅協議 民眾黨批「挾洋自重」他轟：以為是國台辦發文！

川普殺雞儆猴！對韓祭25%關稅！作家：韓國是雞！猴就交給藍白決定了