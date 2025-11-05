駁大同醫護公司爭議 洪奇昌：黃國昌惡意抹黑將提告

（中央社記者何秀玲台北5日電）針對民眾黨主席黃國昌指控大同醫護公司違規使用中國製網通設備，大同醫護董事長洪奇昌今天發聲明駁斥，強調產品皆符合採購法規，指控黃國昌惡意抹黑，以選舉操作為目的，已委託律師提告妨害名譽。

洪奇昌在聲明中強調，他身為新潮流的前輩是事實，但也已是歷史，在2016年他已離開團體放手讓下一代的夥伴接棒。離開之後他仍會關心國家大事，抒發己見，但實際上已經遠離各種政治決策和選舉長達17年，專心致力於企業經營並持續推動社會公益，嚴格來說，新潮流只是他過去待過的團體，無須捕風捉影，強加連結。

洪奇昌進一步強調，關於他與賴總統的關係也不需過度影射。從賴總統年輕時第一次參與選舉當選國大代表，一直到後來的立委以及市長，賴總統的成就可以說完全來自於他的認真、負責、正直和清廉，這自然會得到很多朋友與前輩幫助，並獲得眾人敬重。

他說，這一路上曾經提攜或協助賴總統的人相當多，甚至每張選票才更是他的恩師與益友，對他而言，生命中在創黨、建黨，早期為台灣民主化及國家主體性奮鬥中，曾經與賴總統共事打拚，這份榮幸和驕傲才是他畢生最珍視。

此外，洪奇昌也說，大同醫護並沒有使用舊品充當新品，因標案履約時間相當短，新的智慧輸液幫浦需不少訂製時間，而廠商最後交付新品時間有所拖延，以至於履約當日驗收時未過，但最後驗收已確實交付新品，有公文為證，大同醫護公司也坦然接受罰款。

他說，過程中因有系統測試需要，只能先用測試品（非新品）暫代系統驗測，相關測試方式資安院皆清楚且同意，卻被惡意扭曲為用舊品混淆新品。

洪奇昌指出，路由器品牌為美商HP，完全符合採購法規。依行政院規定，限制僅針對最終資通訊產品不可為大陸廠牌，暫未限制大陸廠牌零組件；本次採購案合約，針對此案交付的資通訊等設備，不得為陸資品牌，而繳交進口報關單給資安院時，院方清楚知道廠牌為美國公司HP，但製造地為中國，所有過程清楚透明，院方在三次驗收會議也未列為缺失改善項目，一切合法合規。

另外，對於黃國昌指資通訊產品為何由大同醫護提供保固，他表示，因主標商依約必須對全案所有服務及產品負有維護保固責任，因此硬體必然是由大同醫護負起主要保固，主標商提供自己的保固證明，是行之有年的採購實務。

洪奇昌說，關於黃國昌影射他關說施壓前資安院院長何全德一事，為惡意抹黑與造謠，因他本人不認識何全德，更遑論關說施壓。黃國昌對採購法不僅一知半解，毫無證據的影射關說，還對他提出偽造文書等告訴，是上演選舉造勢戲碼。

洪奇昌強調，將配合所有相關單位檢驗和調查，期盼儘速結束這齣鬧劇，使公司運作恢復正常，並已委託律師，將對黃國昌提起妨害名譽之告訴。（編輯：林淑媛）1141105