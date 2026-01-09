駁委內瑞拉模式套用台灣！川普喊「我任內習不敢攻台」 蔡正元曝北京真實盤算｜Yahoo《風向龍鳳配》

美軍日前展開突襲行動，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），而在8日刊出的《紐約時報》（The New York Times）專訪中被問及此舉是否會影響台海局勢或烏克蘭問題時，川普自信表示：「在我監視下，習近平不敢攻打台灣。」前立委蔡正元在Yahoo TV《風向龍鳳配》節目中表示，北京目前「並沒有拿定主意要統一台灣」**，口中的「歷史大勢」其實意味著戰略上的「能拖則拖」。

斬首即武統？郭正亮：單抓領導人無法改變台海現狀

針對外界熱議中國大陸是否會模仿美軍對台進行「斬首行動」，前立委郭正亮指出，「我覺得中國大陸本來就不會用委內瑞拉模式，因為美國的目的不是佔領，美國的目的是要你讓步，他只要擒王就好了。」

廣告 廣告

「對中國大陸來講，他斬首實際上就是武統了啦！」郭正亮強調，若北京採取行動，斬首一定是武統戰略的一部分，目的是為了縮短戰爭時間，絕不可能只抓捕領導人而沒有後續軍事佔領。況且若北京單獨實施斬首行動，對台灣而言，「那只好副總統接任，那並沒有改變既有的狀況。」

川普威懾力強大？蔡正元：北京「歷史大勢」說法是為了拖延

對於川普聲稱在他任內習近平不敢動武，前立委蔡正元則認為，川普對委內瑞拉的處置展現了強烈的「威懾效果」與「示範效果」，不僅是在宣示地盤，更讓國際社會看到美國的實質影響力。然而，回到台海問題，蔡正元認為北京目前的態度仍是「悶聲不響」。

蔡正元指出：「北京並沒有拿定主意要統一台灣，現在為止還沒有。所以他只講『歷史大勢』，但是歷史大勢可能很長，也可能很短。」他進一步解讀，北京之所以強調歷史大勢，其實是一種「能拖則拖」的策略，只要台灣不跨越紅線宣佈獨立，北京目前並沒有急於在現在做決定。

蔡正元也提到，川普時代建立了一種新的國際權力特色，即「流氓權力」，這讓許多國家不得不配合，包括讓巴西總統魯拉（Lula）不敢動前總統、讓以色列停止審判納坦雅胡等。雖然北京目前面臨內外壓力，但他認為北京現階段的戰略定力仍在，尚未到需要立刻透過軍事手段解決台灣問題的時刻。