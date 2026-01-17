駁對美投資加速產業外移 張惇涵：「美光」也沒變「台光」

行政院秘書長張惇涵。（本報資料照片）

台美關稅底定，台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，而台灣企業需自主投資2500億美元，且政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，在野批鉅額投資恐加速產業外移。行政院秘書長張惇涵表示，美國記憶體大廠「美光」在台灣的投資總額超過1.1兆元，也沒有變「台」光。

張惇涵表示，台美關稅談判有了階段性的成果，行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮，還有談判團隊真的非常辛苦。他說，其實每當談判團隊到第一線時，從賴清德總統、行政院長卓榮泰，到許多談判工作小組的成員，也都無時差工作，就是希望在瞬息萬變的過程中，給予前線最大支援。

至於對美投資金額是否為5000億美元，張惇涵說明，如果你買1500萬元的房子，自備500萬元頭期款（自主直接投資），向銀行貸款1000萬元（融資），而這1000萬貸款是你爸媽幫你擔保的（信保），最後你花了多少錢買房子？答案絕對不會是2500萬元。再者，台積電董事長魏哲家前天法說會上又再次強調，台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣。也就是說，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。

他舉例，就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，並將台灣設定為高效能運算的晶片產出、測試及先進封裝關鍵據點，「美」光也沒有變「台」光。

張惇涵說，多次跟產業界的座談下來，台灣的產業不怕競爭，但任誰都不希望面對不公平競爭；關稅談判的結果，讓台灣的產業在不輸給其他主要競爭國家的起跑線上，國人要對台灣的產業有信心，對台灣有信心。

