駁建商民代家族施壓拆屋 前鄉長：地主自家糾紛

台中市 / 綜合報導

兩百多年的古厝被拆，引發糾紛，附近民眾質疑，建商只擁有古厝的28坪土地，換算只有5%的土地持分，卻說拆就拆；還有其他地主指控，之前的建案，建商也沒有完全負擔道路持分，卻要地主分攤。為什麼建商有這麼強的底氣？民眾透露，建商的哥哥曾經擔任鄉長和市議員，熟悉土地賣賣，而弟弟則負責營造，當地民眾質疑建商背後，就是民代家族在撐腰，不過被指控的建商家族、前鄉長則否認拆屋、拗地主，強調是地主自家糾紛，他們不便置評。

廣告 廣告

記者黃種瀛說：「被拆除的古厝敦煌居，有兩百多年的歷史，當年它還曾經獲得內政部的補助，做為公共設施活化的場域，而牆壁上甚至還有二戰時期的彈孔，相當有歷史價值。」

兩百多年的古厝，原本保留完整的紅牆磚瓦，牆上甚至還看得到明顯彈孔，具有不可回復的歷史與文化價值，也是遊客打卡景點，如今成為一堆瓦礫，當地民眾相當感嘆。

記者VS.當地民眾說：「(還沒談清楚)，他們這邊有土地，要整理一下啊，怎麼會知道挖到人家的古厝，他們(地主)就是不要賠償，只要復原，但要怎麼復原。」大樓建案緊鄰的古厝，房屋加土地共有530坪，建商買了28坪，總持分只有5%，卻突然拆屋準備開路，引發糾紛，不只如此，還有其他地主踢爆，之前的建案，建商沒有完全負擔道路持分，卻要他們分攤。

其他地主說：「吃定我們百姓，他們後面沒有分攤持分，我們不知道，他們蓋下去，就開路想要過，建商都吃定我們老百姓。」為什麼建商底氣這麼硬？當地民眾透露，建設公司的家族裡，有林姓前任鄉長，也擔任過市議員，熟悉土地買賣，他的弟弟就是建商，負責蓋房子，他們在當地推出多處建案，如今爆發拆屋糾紛，被指控的建商家族、前任鄉長說，事實並非如地主所說。

記者VS.林姓前任鄉長說：「他們自己洪家人之間的糾紛，他們要拆屋，去委託人的，(他們說是我們無預警去拆屋，是這樣嗎)，沒有啦。」地主掛紅布條，控訴建商以民代壓力施壓拆屋、拗地主，建商家族強調，是地主自家糾紛，卻想甩鍋給他們，雙方鬧上法院。

原始連結







更多華視新聞報導

花甲取景古厝遭拆！ 地主控建商未通知轟「吃人夠夠」

買菜返回家被拆！ 住戶怒：家沒了 建商：走法律程序

住戶控鄰建案害新屋傾斜.水管阻塞 建商：協調無果

