駁投資美掏空國內產業說 鄭麗君：台美半導體合作非外移

美東時間15日晚間這場記者會，是我國談判團隊9個月來首度在華府公開露面。行政院副院長鄭麗君在總談判代表楊珍妮、以及駐美代表俞大㵢陪同下，對外說明台美談判成果。

鄭麗君直言，談判過程中最大挑戰，就是因為台灣是美國第6大貿易逆差國。鄭麗君表示，逆差中有高達9成來自半導體等涉及美方232條款調查的項目，而談判團隊也取得232關稅豁免待遇。至於政府與企業共計5000億美元的投資，鄭麗君強調是循台灣模式進行，與日韓模式由政府出資不同，也不會造成產業外移。

廣告 廣告

行政院副院長鄭麗君表示，「台灣是全球第1個，就美國未來可能課徵的相關232關稅，我們取得相對完整以及最優惠的待遇。這也顯示，美國看待台灣是一個重要的半導體戰略夥伴，這並不是產業的外移，而是我國科技產業的延伸跟擴展。」

在美國方面，商務部長盧特尼克也公布與台灣談判團隊的合照。稍早盧特尼克受訪表示，美國希望在川普總統任內，將台灣40%的半導體產能移到美國本土。對此，鄭麗君也做出回應。

鄭麗君說明，「盧特尼克部長所提到的比例，基本上就我們的理解，這是美國它希望本土晶片自給率的一個國安目標。我想每個國家有它追求的國安目標，對我們而言，我們更重要的是，如何支持台灣高科技產業在國際的擴大及延伸。」

鄭麗君也預告，台美將在未來數週簽署對等貿易協議。針對公視記者提問，這與拜登任內簽訂的台美21世紀貿易倡議有何不同，楊珍妮表示，新的協議將納入農業與勞動領域，並擴大到數位貿易與經濟安全。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

