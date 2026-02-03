駁拖延至5月初選 楊瓊瓔：自始至終從未主動提出任何時間表

圖為國民黨立委楊瓊瓔（左）。（取自楊瓊瓔臉書）

國民黨下屆台中市長人選上演「姊弟之爭」，國民黨中央已將提名協議交給立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔雙方手中，外傳3月底將採全民調決定人選，目前江已經簽署、楊也表示將簽署，但楊卻仍不斷被攻擊想拖延初選時間至5月底。對此，楊瓊瓔今（3）天無奈表示，「5月底」這個時間點，並非她所提出，而是江啟臣在協調過程中最早所表達的時程想法之一，她自始至終，從未主動提出任何時間表，更未要求延後或拖延。

楊瓊瓔宣布參選台中市長以來，屢遭外界質疑想「以時間換取空間」。對此，楊瓊瓔無奈還原時序指出，去年12月7日台中市黨慶活動後的相關餐敘中，江啟臣曾提到，因4月出訪行程、副院長職務變數等考量，以及擔心民進黨會要求辭去副院長一職，當時江向黨內輔選要角表示，希望市長提名時程可放在5月之後。

楊瓊瓔說，她在得知江啟臣的「期望」後，基於黨內團結，才配合該節奏思考後續初選安排，而非單方面主張延後，「怎麼現在變成我在拖延時間呢？實在很委屈，更何況那場餐會有許多台中藍營人士，包括後來地方很多媒體也都知情，我想應該很多人也可以替我作證。」

楊瓊瓔強調，無論是江啟臣所提出的時程構想，或黨中央後續所規劃的協調方案，她全部予以尊重、全程配合，從未設限、從未杯葛，更未附加任何政治條件。至於所謂「3月底前完成協調」的時程，本質上正是黨中央在不同意見之間所做出的制度性折衷安排，並非任何一方單方面主張，更不應被錯誤歸因於她。

她重申，始終尊重黨中央的權責與制度，也尊重江啟臣，唯一堅持的是公平、公正、能讓基層安心、讓團結站得住腳的程序，但對於任何顛倒事實、刻意抹黑的說法，絕不接受、也不會沉默。

