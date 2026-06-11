駁拿命撈錢！沈玉琳回歸《11點熱炒店》 驚爆新節目邀約「最多握4主持」

〔記者傅茗渝／台北報導〕沈玉琳抗癌成功，今日(11日)回歸TVBS《11點熱炒店》主持棒和唐綺陽錄製節目。重返攝影棚的沈玉琳看到大批媒體守候，幽默笑稱：「藝人最怕不紅，不紅的指標就是大病復出只有一台兩台(記者)，看到這麼多媒體顯現出大家對我的關注，我個人也相當有成就感，非常開心。」他也感性表示該節目是他的根，讓他得以崛起，重返棚內宛如回到娘家。

沈玉琳回歸《11點熱炒店》合體唐綺陽。(記者潘少棠攝)

面對46歲演員傅子純因急性血癌不幸驟逝的噩耗，沈玉琳痛心直呼：「他的離開是演藝界的很大悲痛、巨大的損失。」同為血液疾病患者，沈玉琳當場化身「威廉神醫」，深入淺出地向大眾科普：「我這個叫做急性骨髓性白血病，因為白血球的異常增生，擠壓了血小板跟血紅素的生長空間。每個人的表現不一樣，像我這樣是因為血紅素太低，所以我覺得很累，那我那時候就會知道去看看醫生。」

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許多人疑惑為何無法提早預防，沈玉琳以自身經歷打破迷思，透露自己發病前3個月才驗過血、半年前更做過高階健檢。他直言：「這個發病常常3天、1個禮拜之內就急性發作，所以它才叫做急性白血病。你不可能沒事天天在驗血嘛，所以它是難被偵測的。」

沈玉琳悼念傅子純驟逝，化身「威廉神醫」普及醫學常識。(記者潘少棠攝)

沈玉琳透露，發病前兆非常容易讓人產生誤判，包括反覆發燒看耳鼻喉科、不明血尿以為過幾天就好、疲倦感被當成慢性疲勞。他表示：「像我就看了兩間牙科，當牙周病在治，殊不知其實那就是白血病的徵兆。可是因為它的機率就很低，它只有十萬分之幾，所以大部分的人一生都不會往這方面想。」不過他也呼籲大眾這就跟中樂透一樣，千萬不要過度焦慮，不需要因為感冒就人人自危。

針對網路酸民勸他「不要錢不要命，把自己搞得那麼累」，沈玉琳澄清，生病與工作累不累並無因果關係：「所謂的會累是因為你血紅素太低，就像我之前那樣，但我現在血紅素跟一般的人是一樣的，所以跟累不累真的沒什麼關聯」談及目前的治療進度，沈玉琳透露自己的基因型不需要進行骨髓移植，但必須固定服用維持藥物。一般癌症需觀察5年，血液性疾病則需觀察1至2年，目前他的驗血檢測結果與正常人分布一致，非常標準。他指出醫生的角度也是鼓勵病人出院後正常工作：「要活就要動，很多人說我是病人我要窩在家裡面，通常那樣反而對身體是不好的。」

沈玉琳澄清要錢不要命，透露新節目上門。(記者潘少棠攝)

沈玉琳透露已有新節目在洽談中，但礙於保密條款無法透露細節：「只能說有新節目邀約，1個禮拜7天，我想說最多就4個這樣子，你總是要留一些時間來休息，這是滾動式的調整，看回診和身體狀況而定。」

最後，沈玉琳也不忘向在他住院期間熱心代班的阿Ken及搭檔唐綺陽表達由衷的感謝：「真的非常感謝他，阿Ken跟唐老師成功的把這個節目給hold住了，而且收視率也非常好，要邊我出院有什麼用？我出院這個節目不在，那也是搞心酸的。」

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