駁接受業者「設宴招待」說 施淑婷怒批田雅芳：比撒旦還壞

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

無黨籍新竹市議員田雅芳17日於新竹市議會質詢時，以一張「民眾檢舉」照片指控新竹市政府民政處長施淑婷今年中秋節接受殯葬業者家中飲宴，質疑有違規、違法疑慮。對此，施淑婷今（19）日在臉書公布該照片周邊「全景照」，澄清該場合實為路邊住家烤肉活動，痛批田雅芳是「一個壞到連撒旦都看不到車尾燈的女人」。

針對田雅芳（右）指控「接受業者私下招待飲宴」，施淑婷（左）痛批田雅芳是「一個壞到連撒旦都看不到車尾燈的女人」。（圖／翻攝自施淑婷、田雅芳臉書）

照片中，施淑婷坐在正中央，桌子上明顯堆放著烤肉食材，這就是田雅芳17日在新竹市議會質詢中，特別以「民眾檢舉」的照片質疑施淑婷今年中秋節接受遭處分的殯葬業者家中飲宴，不過施淑婷顯然有備而來，稍早臉書公布2張「視角往外一拉」的照片，原本看似「小房間的室內場景」，其實是一處民宅路邊烤肉場合，並將簡易餐桌延伸放置開放式車庫，現場還有其他民意代表的助理在場，顯然沒有田雅芳描述地那麼「私下」。

對此，施淑婷痛批「這世界上最可惡的政客就是惡意只擷取網路相簿中的一張照片，就拿來斷章取義，扭曲場景、造謠帶風」，針對田雅芳指控施淑婷「接受有利害關係之業者私下招待飲宴」，施淑婷透過照片反擊田雅芳「把路邊烤肉講成設宴招待」形同將市民視作「邪惡劇本的道具」，並痛批田雅芳是「一個壞到連撒旦都看不到車尾燈的女人」。

施淑婷針對田雅芳指控自己「接受業者私下招待飲宴」的照片（上）公布該場景全貌（下左、下右），證實其為住宅路邊烤肉場合，且亦有其他民意代表助理在場，並非「私下場合」。（圖／翻攝自新竹市議會YouTube、施淑婷臉書）

事實上，就在田雅芳於市議會亮出照片質詢的現場，施淑婷就已先行解釋自己在中秋節當天「至少跑了5場以上活動」，僅是路過附近，打個招呼就離開，隨後也在個人臉書公布當天的完整行程，其中就包含田雅芳指控的受處分殯葬業者所在曲溪里內多處民宅住家烤肉場合。

施淑婷強調，該殯葬業者早已被新竹市政府列入拒絕往來名單，制度透明公開，「造謠者卻選擇睜眼說瞎話」，施淑婷痛批田雅芳「掩蓋事實、靠仇恨編構劇情」，下方民眾留言更是毫不客氣坦言「我還以為田雅芳無黨籍算中立，沒想到是這種人」。隨著2026年地方選舉在即，地方上各方政治勢力也蠢蠢欲動。

