駁擋軍購換論壇 國民黨將告綠媒

《自由時報》近期多篇報導，指國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排國共論壇。國民黨27日強調相關報導完全悖離事實。圖為藍白第10度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」。（杜宜諳攝）

《自由時報》近期多篇「獨家」報導，指國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排國共論壇。國民黨27日強調相關報導完全悖離事實，是惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息，已委託律師提告《自由時報》，捍衛清白。對此，《自由》則回應報導皆有所本，為可受公評之事。

《自由時報》去年12月曾發新聞指「鄭習會」有「3張門票」門檻，包括要國民黨阻擋1.25兆國防預算，國民黨當時對《自由時報》發律師函要求撤報導；《自由時報》25日再報導國共論壇遭「技術性延遲」是因中共不滿國民黨只做表面功夫，27日又報導稱國民黨擋國防有功，國共論壇可成行。

國民黨昨指出，同一家報社前一天仍指控國民黨「擋軍購不夠努力，因而無法舉辦國共論壇」，隔日又改口稱「擋軍購有功，下周即可舉辦論壇」，說法自相矛盾，顯示相關內容並非建立在事實查證之上，而是隨意編造、刻意拼貼，企圖將軍購議題與兩岸交流強行掛鉤，進行政治抹黑。

國民黨重申，國防特別條例及軍購預算的審查是立法院依法行使監督職權，而任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提。

國民黨對《自由時報》一再重複散布不實指控表示遺憾，相關報導已嚴重損害國民黨名譽，並對公共議題造成重大誤導，因此決定依法提告，並要求停止散布不實訊息。

國民黨文傳會主委吳宗憲補充表示，目前已委託律師著手處理，會在最快時間內對《自由時報》提告。

《自由時報》發言人蘇宇暉表示，《自由時報》基於人民知的權利，以及監督政治的責任，相關報導皆有所本，並為可受公評之事。