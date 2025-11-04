駁政院卡「政治獻金法」修法 劉世芳：研議納入抖內、虛擬貨幣

行政院長卓榮泰(左)及內政部長劉世芳(右)今赴立法院備詢。(記者塗建榮攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕針對媒體報導稱，內政部早在5年前已提出「政治獻金法」相關修法送行政院審查，卻卡關在政院。對此，內政部長劉世芳今日表示，並非被政院卡5年，而是政治獻金法所涉及的法律層面寬廣包含「洗錢防制法」、「選舉罷免法」等，另有關抖內、虛擬貨幣是否列入政治獻金的範圍，都是必須要徵詢非常多的專家、學者的意見。

劉世芳受訪時澄清，不是被政院卡5年，政治獻金法的初衷，是要讓政黨、政治人物在處理有關政治活動時，讓獻金更透明化。不過，目前會牽涉到幾個問題包含，院際之間，譬如說政治獻金法，是行政院來制定，但監察院也要負責政治獻金的查核。

廣告 廣告

劉世芳續指，若是政黨或政治人物的話，還牽涉「洗錢防制法」、「選舉罷免法」等，牽涉到的法律層面非常的寬廣，再加上現在的政黨或政治人物在處理政治獻金時，隨著數位時代發展，有關抖內、虛擬貨幣要不要列入政治獻金的範圍，都是必須要徵詢非常多的專家、學者的意見。

「政治獻金法在行政院已召開了11次以上的會議！」劉世芳強調，有些部分還沒有確定前，政院會繼續徵詢學者、專家的意見，到最後可以完善的處理，包含現在政治獻金的透明化，可以讓社會大眾接受的話，就會推出來。

【看原文連結】

更多自由時報報導

盧秀燕市府防堵豬瘟幾乎每天出包 自家人都挺不下去：要有人下台！

世界大賽》向小葛雷諾輕點帽沿致意一幕 山本由伸獲球迷瘋狂點讚

館長稱他在台灣企業1年產值有10億！ 因為民進黨打壓現在都沒了......

美防長訪韓拋震撼彈！擬重塑駐韓美軍角色 納入「協防台灣」

