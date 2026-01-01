駁斥中方稱多國支持軍演 外交部：扈從中國屬為虎作倀

外交部發言人蕭光偉今（1日）表示，任何扈從中國非法與蠻橫挑釁行徑者俱屬「為虎作倀」，國際社會自有公評。（資料畫面）

針對中國外交部妄稱數十國支持其軍演，外交部發言人蕭光偉今（1日）嚴正駁斥，指其說法完全背離事實。蕭光偉強調，中方訴諸武力脅迫已公然違反《聯合國憲章》，再次片面破壞台海現狀並嚴重影響區域安全；他並正告，任何扈從中國非法與蠻橫挑釁行徑者俱屬「為虎作倀」，國際社會自有公評。

中國外交部發言人林劍於2025年12月31日針對軍演議題重申「一中原則」，並指數十個國家以各種形式表達對中共環台軍演的支持，同時強硬駁斥國際社會對該軍演表達的嚴重關切。

對此，蕭光偉今（1日）透過文字重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣人民有權利決定台灣的前途，「中國無權置喙」。

蕭光偉指出，中國近日在台灣周邊無端進行軍演，不僅公然違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力之原則、再次片面破壞台海現狀，並嚴重影響台海及區域的安全與穩定，同時也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，不僅台灣，許多國家也都受到影響或波及，損人不利己，因此任何扈從中國非法與蠻橫挑釁行徑的國家、實體及個人俱屬「為虎作倀」，國際社會自有公評。

蕭光偉表示，外交部再次誠摯感謝連日來國際社會紛紛仗義執言，尤其是多個友邦，以及日本、英國、法國、德國、立陶宛、澳大利亞、紐西蘭、南韓、菲律賓等理念相近國家、歐盟對外事務部（EEAS）公開強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，再次證明台灣「德不孤，必有鄰」。

最後，蕭光偉呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，也竭誠歡迎國際友人訪台，持續深化交流合作，共同為維護區域和平穩定作出積極正面的貢獻。





