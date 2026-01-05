駁斥俄羅斯 川普：烏克蘭未以無人機襲擊普丁官邸

美國總統川普(Donald Trump)4日告訴記者，美國國家安全官員已經判定，烏克蘭並沒有在上週的一次無人機攻擊中鎖定俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的官邸，駁斥了克里姆林宮說法。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)上週表示，烏克蘭對普丁位於西北部的官邸發動了一波無人機攻擊，但被俄羅斯防空系統擊退。拉夫羅夫批評基輔在進行結束戰爭的密集談判之際發動攻擊。

在俄羅斯提出這項指控的一天前，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)前往佛羅里達州與川普會面，討論美國政府仍不斷修訂的20點終戰計畫，澤倫斯基也迅速否認這項指控。

川普4日從佛羅里達州返回華盛頓的機上告訴記者：「我不認為那次攻擊發生過。」

川普談到了美國的判定，在此之前，歐洲官員主張俄羅斯的說法只不過是莫斯科破壞和平進程的行動。

但川普至少一開始似乎完全相信了俄羅斯的指控。他在29日告訴記者，普丁在當天稍早與他的通話提出了這件事。川普說他對此感到「非常憤怒」。

到了31日，川普似乎淡化了俄羅斯的說法。他在社群媒體上轉貼了紐約郵報(New York Post)社論的連結，質疑俄羅斯的指控。這篇社論猛烈批評普丁，在川普宣稱「比以往更加接近」促成雙方結束戰爭的協議之際，選擇「謊言、仇恨和死亡」。

川普一直難以實現迅速結束烏克蘭戰爭的承諾，他在試圖調解的過程中，他對澤倫斯基和普丁都表達不滿。川普曾在競選期間吹噓他可以在一天內結束戰爭。

但川普和澤倫斯基上週表示，他們川普的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)舉行的會談中，就20點和平計畫取得了進展。

但普丁似乎對結束戰爭沒有太多興趣，直到俄羅斯實現其目標，包含贏得在關鍵工業區頓巴斯(Donbas)所有烏克蘭領土的控制權，並嚴格限制烏克蘭的戰後軍隊規模，以及擁有的武器種類。(編輯:王志心)

