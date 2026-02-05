駁斥接受「九二共識」就是推展統一 國民黨：賴清德為何唱和習近平？

國民黨主席鄭麗文再度喊話總統賴清德接受「九二共識」。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨再度對總統賴清德喊話，接受「九二共識」，下架「台獨」黨綱，兩岸就春暖花開、和平對話。賴清德今（5日）回擊，如果有人欣然接受「九二共識」，並且不害怕的話，就真的是中國人，也就是積極在推展兩岸統一。國民黨則回應，賴清德為何要唱和中國國家主席習近平的詮釋？

賴清德今受訪表示，關於「九二共識」，習近平已經多次說明就是「一個中國」原則，台灣方案就是「一國兩制」，完全沒有中華民國表述空間。

國民黨則反駁稱，請賴清德總統不要帶頭造謠，「九二共識」和「一國兩制」亳無關聯，和「統一」更扯不上邊。國民黨智庫赴中國交流，立刻為台灣民眾帶來和平紅利，賴清德急了，所以語無倫次抹紅國民黨。

國民黨主張，「九二共識」是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題。

國民黨表示，他們無法理解賴清德為何要唱和習近平的詮釋，難道賴清德自己甘當中共同路人嗎？還是酸葡萄心態，自己做不到和緩兩岸關係，就只會抹紅扣帽子？人民已經受夠意識形態掛帥，台灣需要的是務實，不是口水。

國民黨更指，賴清德無視川普政府的戰略，已放棄走對抗中國老路，美國總統川普昨天和習近平通話，強調願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，賴清徳還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易的籌碼。

另就賴清德呼籲，要進行兩岸交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算，一定要順利審查通過，才能贏得國人信任，也不至於對台灣帶來危險。國民黨回應，他們把關國防預算的原則不變，他們支持國防預算合理增加，但反對空白支票；軍人加薪也是強化國防，呼籲執政黨盡速編列預算、主動化解朝野僵局。

