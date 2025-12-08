駁斥擋花縣府總預算！議長張峻強調「重新檢討」：讓花蓮從基層開始變好

即時中心／梁博超報導

近日傳出花蓮縣議會試圖擋縣府115年度預算，議長張峻今日親上火線，強調這是縣府試圖透過輿論壓力製造錯誤印象；「預算不是紙上遊戲，而是治理方向」，張峻直言，縣議會必須負責指出問題，並要求縣府調整。因此縣議會要求重新檢討115年總預算，就是要讓統籌分配稅款回到合理的位置，讓基層能真正改善民生，讓每一個鄉鎮市都能動起來，讓花蓮從基層開始變好。

花蓮縣議長張峻今在臉書發文指出， 近來花蓮縣府在明年度總預算尚未送議會審查前，就密集發布多篇新聞，似乎希望透過輿論壓力，製造「議會擋預算」的錯誤印象；但真正的事實是，議會要求檢討，是為了讓花蓮真正前進，而非停滯。

為何縣議會要求花蓮縣府重新檢討明年度預算編列？張峻對此強調，因為花蓮的基層不能再被忽視，「預算不是紙上遊戲，而是治理方向。」明年度的預算編得好不好，決定了花蓮未來一整年的發展；縣議會必須負責指出問題，並要求縣府調整。

張峻直言，花蓮13個鄉鎮市公所，才是最貼近民眾生活、最了解民眾需求的單位。道路破、側溝堵、照明壞、社區設施老舊，這些基層的建設與服務，每天都攸關民眾的生活品質；然而多年來，基層最常說的一句話就是「有心做，卻沒錢做。」

明年度縣庫增加超過100億元，理應讓公所有更多財源改善環境、回應需求，但張峻坦言，預算卻看不到相對應的調整。「花蓮地形狹長，各鄉鎮需求不同，若資源長期集中在縣政府，基層就永遠動不起來。」因此縣議會要求重新檢討115年總預算，就是要讓統籌分配稅款回到合理的位置，讓基層能真正改善民生，讓每一個鄉鎮市都能動起來，讓花蓮從基層開始變好。





花蓮縣議長張峻強調，縣議會要求重新檢討115年總預算，就是要讓統籌分配稅款回到合理的位置，讓基層能真正改善民生。（圖／民視新聞資料照）





另外，張峻也談到為何會要求重新檢討明年度總預算中的重建經費編列。他表示，花蓮這幾年來歷經一次次的重大災害，但至今仍看到危樓仍未拆除、災區未復原、公共設施受損未處理、民宅受災無法修復、生活環境仍有危險。

議會在審查明年度總預算時，發現災後重建並未被清楚編列，相關項目不足，長期受損的公共基礎設施沒有得到預算支撐。張峻直言，災害一次比一次大，但重建預算卻一次比一次薄弱，「如果沒有預算，重建無法啟動，花蓮就永遠停在災難發生的那一天。」

中央雖然已通過270億元的重建專法並可執行，但張峻指出，中央經費主要負責中央層級的大型工程；然而災害造成的損失遠不只工程面，像商家受損、民宅修繕、社區環境問題，以及農民與農地的受損情況，這些都不是中央預算能完全涵蓋的部分。「因此花蓮縣府更應該在115年總預算中編列相關項目，補足中央無法處理的地方，讓受到災害衝擊的居民、商家與農民真正得到協助，讓花蓮可以完整重建，而不是永遠修修補補。」

張峻強調，花蓮這十幾年的停滯不是偶然，觀光衰退、商家關門、年輕人離開、重大工程延宕、災後問題停在原地，這些都是預算方向長期錯誤所造成的結果，「若115年的預算方向不調整，花蓮就無法重新站起來。」





張峻強調，花蓮這十幾年的停滯不是偶然，觀光衰退、商家關門、年輕人離開、重大工程延宕、災後問題停在原地，這些都是預算方向長期錯誤所造成的結果。（圖／民視新聞資料照）









