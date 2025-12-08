駁斥擋花蓮預算！張峻揭真相：縣庫增百億卻沒相對調整、受災大樓還沒拆

記者陳思妤／台北報導

無黨籍花蓮議長張峻說明花蓮縣府預算。（圖／翻攝自張峻臉書）

花蓮縣議會要求花蓮縣府重新檢討預算編列，但縣府5日竟然就先在社群平台發布新政策懶人包，引起質疑。花蓮縣議長張峻今（8）日直言，花蓮這十幾年的停滯不是偶然，115年度縣庫增加超過一百億元，但預算卻看不到相對應的調整，且災後重建不能一再被忽視，花蓮這幾年經歷0403強震等重大災害，但至今大樓仍未拆除、災區未復原，應在總預算補足中央無法處理的地方。

張峻今天在社群平台說明，為什麼花蓮縣議會要求縣政府重新檢討115年總預算的編列？第一是，因為花蓮的基層不能再被忽視。他指出，最近，縣政府在115年總預算尚未送議會審查前，就密集發布多篇新聞，似乎希望透過輿論壓力，製造「議會擋預算」的錯誤印象。但真正的事實是，議會要求檢討，是為了讓花蓮真正前進，而不是停滯。

廣告 廣告

張峻表示，然而多年來，基層最常說的一句話就是，「有心做，卻沒錢做」。他表示，115年度縣庫增加超過一百億元，理應讓公所有更多財源改善環境、回應需求，但預算卻看不到相對應的調整，花蓮地形狹長，各鄉鎮需求不同，若資源長期集中在縣政府，基層就永遠動不起來。

張峻指出，議會要求重新檢討115年總預算，就是要讓統籌分配稅款回到合理的位置，讓基層能真正改善民生，讓每一個鄉鎮市都能動起來，讓花蓮從基層開始變好。議會不是為了對抗，而是為了讓資源真正回到人民身上。

第二是，災後重建不能再一次被忽視，張峻表示，花蓮這幾年歷經一次又一次的重大災害，風災、地震、0403強震，但至今，大樓仍未拆除、災區未復原、公共設施受損未處理、民宅受災無法修復、生活環境仍有危險。

張峻指出，議會在審查115年總預算時發現，災後重建並未被清楚編列，相關項目不足，長期受損的公共基礎設施沒有得到預算支撐。災害一次比一次大，但重建預算卻一次比一次薄弱。如果沒有預算；重建無法啟動，花蓮就永遠停在災難發生的那一天。

張峻說明，中央雖然已通過270億元的重建專法並可執行，但中央經費主要負責中央層級的大型工程，災害造成的損失遠不只工程面，像商家受損、民宅修繕、社區環境問題，以及農民與農地的受損情況，這些都不是中央預算能完全涵蓋的部分。

「因此縣政府更應該在115年總預算中編列相關項目，補足中央無法處理的地方，讓受到災害衝擊的居民、商家與農民真正得到協助」，張峻說，要讓花蓮可以完整重建，而不是永遠修修補補。

「花蓮這十幾年的停滯不是偶然」，張峻表示，觀光衰退、商家關門、年輕人離開、重大工程延宕、災後問題停在原地，這些都是預算方向長期錯誤所造成的結果。若115年的預算方向不調整，花蓮就無法重新站起來。他強調，議會要求重新檢討115年總預算，不是反對，也不是政治攻防，而是為了，讓災後重建真正啟動、讓受損設施得到修復、讓花蓮擺脫長期停滯，重新找回活力。

更多三立新聞網報導

傅崐萁提告「踹桌害血壓升高」 張峻：為災民絕不沉默

終結花蓮「傅氏王朝」！傳2026民進黨擬合作張峻 徐國勇：未知數

認民進黨有意合作2026大選！花蓮無黨籍議長張峻表態了

列名單談2026北桃戰將「不會沒人」 徐國勇否認親征：我不會去選舉

