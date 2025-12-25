駁斥新台幣低估論 央行指1指標被誤用

▲中央銀行回應媒體報導新台幣匯率低估之說明。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 出口好匯率就不應該跌？台幣實質有效匯率指數被低估？中央銀行發布新聞稿，以4點說明，強調金融帳交易占外匯交易的比重高達9成以上，已成為決定匯率的主因，不宜就因此以認定新台幣匯率低估。

不只《經濟學人》報導「台灣榮景的潛藏風險」，評論新台幣匯率低估，而近日又有媒體專訪國外學者認為，一國出口持續上升，匯率就不應持續下跌，並指稱新台幣實質有效匯率指數（REER）較1995年下降近20%，是新台幣匯率被低估的證據，且台灣購買力沒有理由低於1995年水準，台灣應規劃有序過渡到更強勢貨幣。

央行指出，根據國際清算銀行（BIS）編製的有效匯率指數，今年10月新台幣名目有效匯率指數（NEER）較1995年升值9.6%，而新台幣REER下降18.9%，兩者差異主要是台灣物價漲幅，比主要貿易對手國低35.2%所致，也反映台灣購買力提高。

央行說明，名目有效匯率指數（NEER）是一國貨幣，對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數。名目有效匯率指數（NEER）是NEER經外國與本國相對物價平減所得到的匯率指數，基本上由各國外匯市場供需決定，1995年以來，新台幣NEER升值9.6%。

因此新台幣REER較相較30年前下降，主要是台灣物價相對主要貿易對手國物價低且穩定，相對物價指數上升35.2%，致經平減後之新台幣REER下降18.9%；顯示台灣相對貿易對手國的購買力持續上升，並無該受訪學者所稱台灣購買力低於1995年水準的情形。央行指出，新台幣REER下降、出口價格競爭力上升，主要是台灣物價相對穩定，並非是匯率因素。

央行指出，REER可反映出口的價格競爭力，但不宜做為衡量均衡匯率的標準。同時也很難認定1995年REER水準值為均衡匯率，尤其30年來，台灣金融自由化及國際化程度大幅提高，經貿結構改變甚多，外匯市場參與者及交易性質已大相逕庭，因此不宜以新台幣REER高於或低於1995年水準值來論定新台幣高估或低估。

央行指出，無論是全球或台灣，金融帳交易占外匯交易的比重高達9成以上，已成為決定匯率的主因。國內匯市參與者眾多，除進出口廠商外，尚包括外資、國內金融機構、個人等，新台幣匯率由多樣化外匯供給者、需求者共同決定，出口商只是其中之一。因此，一國出口持續增加，不盡然表示該國貨幣必然升值，也不宜僅看這點認定新台幣匯率低估。

最後，央行強調，金融自由化使得匯率做為貿易失衡的調整工具更加困難，而央行基於法定職責於必要時進場調節匯市，以維持新台幣匯率之動態穩定，目的在減緩匯率過度波動，不會也無法扭轉匯率趨勢。

