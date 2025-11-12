駁斥林佳龍、吳釗燮內鬥！立院民進黨團：見不得台灣好的人提出的
記者楊士誼／台北報導
週刊今（12）日報導稱，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「內鬥」，更稱有國安會議繞開林佳龍、外交部篩選給國安會的外交電報等事。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱直言，任何內鬥傳聞皆是基於揣測，甚至是見不得台灣在外交上得到注目。「對於這種傳聞，可想而知應該是來自於見不得台灣好的人提出來的」，他強調，台灣在外交上的表現，是基於分工合作而非鬥爭而來的。
鍾佳濱表示，台灣最近在外交上頗有斬獲，應該被解讀的是外交部門的合作而非競爭，因只有合作才能促成台灣在國際舞台上更發光、發熱，他認為，任何內部鬥爭傳聞皆是基於一種揣測，甚至是見不得台灣在外交上得到注目，「對於這種傳聞，可想而知應該是來自於見不得台灣好的人提出來的」。希望國人都有智慧看出來，一個國家、一個家庭「家和萬事興」，台灣今天在外交上有這樣的表現，是基於分工合作而非彼此的鬥爭。
另針對立委沈伯洋遭遇的跨境鎮壓，鍾佳濱也指出，這不是單一國家要單獨面對的，也不是中華民國台灣才會面對中共跨境鎮壓作為，因此IPAC已經表達《布魯塞爾公告》，可想而知這不是單一國家內部朝野合作的議題，而是「國際民主大同盟」合作的議題，希望大家能體察國際局勢。他也表示，誠如陳昭姿不因是民眾黨的立委就不願意參與相關議題，「還好就是因為有民眾黨加入，才能讓台灣不分朝野的參與IPAC」。他說，相信韓國瑜有智慧帶領台灣的國會，聯合其他民主同盟，向中共表達這樣的態度跟立場。
