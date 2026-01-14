駁斥柯文哲「美積電」質疑！吳誠文指政府和台積電董事會立場一致：先進製程一定根留台灣...赴美投資是擴大實力

近期外媒體報導，台積電將再加碼投資亞利桑那州五座半導體廠房，前民眾黨主席柯文哲昨談到台美關稅，也稱不要讓台積電最後變成「美積電」。對此，國發會主委吳誠文今（14日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，台積電董事會和政府立場一致，先進製程一定是根留台灣，這點他能夠保證；而對於美積電一說，他直言，在野黨都會用一些話術，但正確的講法其實是台灣在利用美國對半導體的需求，進而擴大自身實力。

對於柯文哲談關稅點名「美積電」，吳誠文表示，大家擔心技術外流，對此法律當然是有一些限制，會審查投資，現在政府有一席董事代表在台積電，「我們是確定政府跟台積電的董事會這邊是一致的看法，就是台積電先進製程的研發一定是根留台灣，這個是共識。」



吳誠文強調，他能夠保證的是，台灣所有的廠商要到國外投資，先進製程研發一定是先在台灣；廠商要做到量產可以獲利，才會決定是不是到海外投資。



而柯文哲酸台積電擴大美國亞利桑那州廠房，吳誠文表示，在野黨都會用一些話術，他們也尊重柯的講法，但是正確的講法是，台灣利用美國對我國的需求，來擴大自身的實力。



吳誠文提到，早期台灣廠商要到美國投資是多困難的事，成本不但高，市場還要自己去開拓，現在是人家捧著錢要台灣去投資，「因為他要買」。



有關美國把台灣吃乾抹淨一說，吳誠文直呼「不可能」，今天台灣半導體如果不輸出到美國，不到美國投資的話，美國怎麼發展AI？他說，去美國建立的也不是科學園區，是產業聚落，在美國所謂的「Science Park」指的是學術研究的園區。



吳誠文指出，台積電的供應鏈，甚至它的客戶也可能會聚集在那邊，在德州的主要就是AI資料中心，因為台灣的美國客戶大舉進到德州去做建設，一些超級巨大的資料中心建設在德州的幾個城市；如果情況如此，台灣廠商靠近客戶，其實是可以降低成本的。



吳誠文也坦言，雖然台灣廠商某部分的成本會提高，但是跟客戶之間的連結成本會降低，甚至在關稅議題上，美國會給台灣較優惠的關稅，涵蓋到台灣其他產業，不是只有半導體跟AI的的產業獲益；甚至發展這個產業聚落，是民間過去的。



如何說服台灣民眾台積電赴美設廠是雙贏，吳誠文表示，政府的做法是很正面的，不管是在立法院或對媒體，他都是用前面提到的講法，政府其實是趁此機會在擴充台灣的實力。

