駁斥棒球場「挖穿結構」謠言 新竹市府：若蓄意造謠不排除提告

新竹市長高虹安上週親自視察新竹市立棒球場改善工程。而針對外界持續散播棒球場開挖與改善工程的錯假言論，市府強調不排除提告。（新竹市政府提供）

新竹市長高虹安上週針對新竹市立棒球場改善工程，親赴現場視察工程進度，她表示球場的改善是市民高度關注的重大公共工程，市府會逐項檢視、改善，務求以安全、合格與舒適的全新面貌再啟用。對於近日網路及特定人士持續散播棒球場開挖與改善工程的錯假言論，新竹市政府今（13日）發出聲明表示，「相關說法完全悖離工程事實與基本施工常識，嚴重誤導社會大眾。」將針對蓄意製造或散播錯假言論的有心人士進行蒐證，不排除提告。

工務處表示，新竹棒球場相關土方作業區分為2階段。第一階段為覆土移除工程，當初經專業檢視後認定地下停車場上方覆土荷重造成其結構安全存有疑慮，惟原統包工程廠商無法提出足以證明安全無虞之文件，亦未配合移除或改善，市府遂依契約規定解除球場覆土之部分契約，並於114年2至4月自行僱工進行移除，並在下半年另案發包改善工程，納入第二階段土方作業。

而在覆土移除期間，市府亦於地下停車場結構以外的外野區域，發現不符合施工規範之回填材料，包括尺寸達100公分以上之混凝土塊、紅磚塊，甚至夾雜廢鋼筋、金屬及其他垃圾，市府除了主動蒐證並2度向司法機關告發外，更同步對相關廠商提起民事求償。

市府強調，針對外界謠傳所謂「挖到棒球場或地下停車場混凝土本體」「挖穿結構」等說法，不僅缺乏事實基礎，在工程邏輯上站不住腳，更與實際施工位置明顯不符。除了對此類刻意扭曲工程事實、製造社會對立的不實言論表達強烈譴責，也呼籲外界勿以訛傳訛，更強調改善工程進行期間，全程皆有縮時攝影紀錄，以確保工程公開透明、依法辦理。

