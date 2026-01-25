駁斥澤倫斯基指控 旅美軍事專家要烏克蘭先為軍售大陸道歉
烏克蘭總統澤倫斯基日前公開指控台灣的電子零組件仍流向俄羅斯，賴清德總統23日親自回應願意加強管制。對此，旅美軍事專家梅復興發文直言，賴總統同時也應強烈要求烏克蘭，為該國長期供應大陸軍備與先進關鍵軍事技術、嚴重威脅印太區域安全的行為道歉。
針對澤倫斯基的發言，賴清德23日出席活動時表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，台灣也已經跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援的工作。未來在戰爭結束後，台灣願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。賴清德也說，請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，台灣願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免流入俄羅斯來保護烏克蘭。
賴清德回應曝光後，旅美軍事專家梅復興23日在臉書貼文寫道，賴總統回應的很好，但同時也應（夥同區域內其他國家政府？）強烈要求烏克蘭要為其過去30餘年來，近乎無上限、更無下限的供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，從而助成大陸如今軍力嚴重威脅印太區域安全的行為嚴正道歉，保證並立刻做出具體的改正舉措。
此外，中華戰略學會資深研究員張競同一天也在臉書貼文指出，烏克蘭總統其實也不要那麼盛氣凌人指著台灣，澤倫斯基要不要先為將瓦良格號航艦以及野牛級氣墊登陸艇賣給北京道歉呢？
