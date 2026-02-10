駁斥王滬寧要求「統一」 蕭旭岑：與王會談沒一個字牽涉政治

國民黨副主席蕭旭岑上週在北京會見大陸全國政協主席王滬寧。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

新國共論壇上週落幕，國民黨副主席蕭旭岑與黨智庫副董事長李鴻源說明此行成果。對親綠媒體又稱，上週新國共論壇中，中國全國政協主席王滬寧王要求「以中國的統一為指針」。李直言，「我們沒有被授權去提外界講的議題」。

蕭旭岑表示，此行就是針對防災、觀光旅遊、醫療產業、減碳、人工智能等議題，與大陸產官學界交流，最後發表15項共同意見；王滬寧與訪團見面，專家學者都在場，沒有一個字牽涉政治性。

蕭旭岑也揶揄，國安人士對特定親綠媒體放話，就承認是國安人士透露，不要假稱北京權威人士透露，傷害媒體專業；放那些假消息，企圖把國民黨打成中共同路人、領旨辦事，我們不怕，但也不會甘心被抹紅。

蕭旭岑奉勸國安人士，不要每週日下午就去跟特定媒體釋放錯誤消息，先說鄭習會農曆年前，現在又說3月，以後恐有4、5、6月版本，成系列錯誤報導；也提醒相關媒體，表示媒體有專業，不是製造業，不能這樣踐踏自己。

李鴻源補充，此行40多人多數非黨員，且幾乎沒有政治人物，「所有行程都是公開」，談的是能源與防災如何跟大陸營造雙贏，完全沒有其他議題，也保證沒有「部分媒體作文」的事，不要在其中橫生枝節。

李鴻源說，論壇是務實替台灣產業找到商機，希望透過對話導向和平，這次目的是這樣，以後也是這樣。

蕭旭岑反問，對岸正研究以AI技術解決癌細胞轉移、阿茲海默症、失智症等問題，若兩岸合作能解決台灣相同困境，這是不是比政治意識形態、口水重要？若AI技術能對醫療有突破，兩岸共享研究成果不是很好嗎？

蕭旭岑呼籲，總統賴清德要以民為念，不要每天打抗中保台。

李鴻源也提到，此行對兩岸旅遊發出3點聲明，要創造3大核心利多，要精準開放互利多贏（開放上海至金馬）、讓直航復甦正常化、轉型升級小三通新價值；而全面恢復空客運直航，調度由市場機制決定，不是用政治決定。

李鴻源說，未來希望持續深化對話，為兩岸和平累積更多力量，這次雖然只是一小步，但是兩岸攜手守護和平、共創繁榮的里程碑。

蕭旭岑表示，訪團這次重啟國共兩黨智庫論壇平台，去大陸是站在台灣主流民意，去談實事就是希望能夠緩和兩岸緊張關係，讓和平重新回到兩岸主旋律，是為了台灣老百姓與產業，頂著壓力帶回來成果，完全是做實事。

