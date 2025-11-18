駁斥脫黨參選傳聞 林岱樺喊「相信賴主席」承諾尊重初選機制
民進黨初選登記日前截止，目前共有4組擬參選人爭取高雄市長提名，包括立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑及邱議瑩。面對外界質疑，若在黨內初選落敗，可能脫黨參選的傳聞，林岱樺今（18）日表示，相關說法純屬臆測，她已完成登記並簽署切結，外傳的脫黨說法根本不可能發生。
林岱樺表示，一切遵照黨紀，有切結在前，而且脫黨這件事就是「謠言」，現在她已正式登記並簽了切結，「脫黨這件事就不可能會發生」，一切尊重黨的公平、公開、公正的初選機制進行，「我相信賴主席」。她認為，選戰仍應回到高雄市政本質，著重解決民生與經濟等實際問題，少一點意識形態、多一些具體解方，有執行力與領導力，才是人民期待的市長。
她進一步提到，相信高雄市民是睿智的，從岡山大造勢活動也充分展現了民意，讓全國看到打破派系藩籬、不要派系的聲音，在選戰中絕對不能忽視高雄市民的智慧。林岱樺強調，不管外界如何攻防、如何合縱連橫，市民都在觀察每位候選人的特質、城市願景與政策方案，這才是人民檢視政治人物的標準。針對初選訂在 2026年1月12日，她則指出，日期由選對會決定，當中也有各派系前輩代表，無論過程中有何角力或折衝，都予以尊重。
