即時中心／顏一軒報導

《鏡週刊》今（12）日刊載調查報導，聲稱前外交部長（現任國安會祕書長吳釗燮）與現任外長林佳龍自總統賴清德就任後多有不合，常在涉外事務上暗地競爭，甚至還驚動賴總統出面，但傳言已遭外交部、國安會駁斥。對此，林佳龍於今日播出的專訪中回應，這些說法都是想要「挑撥離間」，大家就是分工合作，他做好外長，秉持總統的授權或憲政上的角色。





週刊報導，外交部文官透露，吳釗燮年上半年曾一度在未知會林佳龍的情況下，直接找上北美司向美方諮詢駐美代表人選若由徐斯儉接任的可能性，這件事在北美外交圈傳得沸沸揚揚，甚至傳到現任駐美代表俞大㵢耳裡，讓林佳龍系統頗為憤怒、訝異，最後出動賴清德親自出面解決，找來吳釗燮及林佳龍當面談，並拍板若無其他新變數，「年底前不會動俞大㵢」。

林佳龍接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》主持人王時齊專訪，節目於今日播出。針對與吳釗燮的關係是否還好？林簡短回應，「我們其實已經認識多久，也都在國安會、外交部做過」。

王時齊追問，怎麼看「既生龍、何生燮」的傳言？林強調，那都是想要挑撥離間，至於被問及「你們還是好朋友？」時強調，「我們是就是分工合作，我做外交部長，秉持總統的授權或憲政上的這個角色」。

他強調，外交部長做好，國安會也會更好；反之，國安會做好，外交部也會更好，大家都是政府的團隊嘛。王時齊續問，外交與國安原本就是同一條線，就像副總統蕭美琴赴歐演講一事，所以你們兩人還是合作愉快嗎？

對此，林佳龍則說，應該相當愉快啦，「平常一個電話簡訊，我們在太多群組，所以大家要去有時候挑剔，因為每個人的作風或角色不一樣，我現在是外交部長，就把這個角色做好，我想我做好，對整個國安團隊也會是很好，也希望壯大外交部，就是壯大台灣」。





原文出處：快新聞／駁斥與吳釗燮不合 林佳龍：那都是想要「挑撥離間」

