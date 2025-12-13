駁斥與張軒睿鬧心結 許光漢嚴肅批太誇張：一切都是子虛烏有

國民老公許光漢今（13）天下午帥氣出席品牌活動，開心分享明年1月10號要出席南韓金唱片頒獎典禮的心情，也嚴肅回應與好友張軒睿、章廣辰的心結傳聞，批評一切都是子虛烏有，強調他們兩個不可能會這樣。

南韓第40屆金唱片頒獎典禮明年初將在台北大巨蛋登場，國民老公許光漢將會出席典禮擔任頒獎嘉賓，他也難掩興奮之情，活動現場直接秀一波韓文。

而許光漢與張軒睿、章廣辰私交不錯，三人經常一起聚會，不過近期傳出張軒睿眼紅許光漢資源多而鬧心結，許光漢嚴肅否認，「這個寫的真的誇張，根本亂講，他們兩個根本不可能會這樣好不好？就像軒睿講的這是無中生有，就不要再亂一些有的沒的」。他繼續補充，「我不知道是不是為了流量還是什麼，但不要虛構一些子虛烏有的事，這很不OK！」

許光漢嚴肅否認不和傳聞。圖／台視新聞

另外許光漢先曾與南韓影帝趙震雄合作韓劇《無路可走：輪盤賭》，被問及趙震雄日前因過往爭議宣布退出演藝圈一事，許光漢坦言不清楚，但希望一切都可以朝著好的方向發展。

許光漢今天下午帥氣出席品牌活動。圖／台視新聞

台北／許光漢 責任編輯／施佳宜

