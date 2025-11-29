駁斥與柯志恩兩岸理念不同！鄭麗文嗆：不管怎麼做綠營都抹紅

國民黨黨主席鄭麗文（左）南下參與中國國民黨高市黨部29日辦的黨慶嘉年華活動，與有意角逐高雄市長的立委柯志恩（右）合照。（紀爰攝）

國民黨黨主席鄭麗文南下參與中國國民黨高市黨部29日辦的黨慶嘉年華活動。（紀爰攝）

被問及是否與有意角逐高雄市長的立委柯志恩兩岸理念不同？鄭麗文回應，國民黨提出不論什麼主張，民進黨都會抹紅，「我們希望世界走向和平」，她也反嗆，感謝民進黨幫忙造勢，「投給柯志恩就是投給鄭麗文，柯志恩背後不只鄭麗文，還有國民黨團，我們力挺柯志恩」。（紀爰攝）

中國國民黨高市黨部29日辦黨慶嘉年華活動，國民黨黨主席鄭麗文南下參與，被問及是否與有意角逐高雄市長的立委柯志恩兩岸理念不同？鄭麗文回應，國民黨提出不論什麼主張，民進黨都會抹紅，「我們希望世界走向和平」，她也反嗆，感謝民進黨幫忙造勢，「投給柯志恩就是投給鄭麗文，柯志恩背後不只鄭麗文，還有國民黨團，我們力挺柯志恩」。

鄭麗文指出，國民黨不管做什麼主張，民進黨都一定會抹紅，在國民黨團裡見縫插針真的不意外，相信民進黨不會得逞。她強調，國民黨的兩岸主張，也是台灣多數主流民意，大家的訴求就是遠離戰火，兩岸一定要和平、穩定，老百姓才能夠安居樂業，年輕人才能夠追尋夢想，下一代才有希望，這不僅符合2300萬人福祉，更是現在國際社會所殷殷期盼的。

廣告 廣告

鄭麗文說，我們希望世界是走向和平，尤其是台海，我們不希望成為下一個重要的火藥庫，而是成為1個區域和平、穩定的定海神針，所以台灣只要沒事，區域就沒事，國際天下都沒事，天下太平，大家都能夠過好日子，所以她希望2027年不要爆發戰爭，「不然的話，誰敢來投資台灣啊？我相信和平是我們共同的價值，也是我們共同的堅持」。

鄭麗文也反嗆民進黨，「非常謝謝民進黨幫國民黨造勢，今天不只投給柯志恩就是投給鄭麗文，柯志恩的背後不只有鄭麗文，還有整個國民黨的團隊，我們都力挺柯志恩」。

鄭麗文說，希望能夠結合所有愛好和平，所有想要拚經濟拚繁榮的專業力量，共同為高雄的發展一起努力，「我們都是同一個團隊，我們都在同一條船上，不只是藍白合，不只是在野的力量，我們希望愛好和平的朋友們，能夠為高雄迎來新的經濟發展榮景的朋友們都一起加入」，她說，支持柯志恩就是支持和平，高雄人要為自己的未來、自己的幸福而努力。

【看原文連結】