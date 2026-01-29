駁斥謠言！輝達沒收到中國H200訂單 黃仁勳：不知道放假新聞的人用意為何

輝達執行長黃仁勳駁斥中國已批准H200進口的消息。

輝達執行長黃仁勳在結束中國訪問行程後，旋即來到台灣，外界預期他會先跟北市府見面簽約處理輝達總部事宜，並在30日參加暉達台灣尾牙，31日則是再約各大科技業董事長見面舉行「兆元宴」。

外媒報導指出，中國已經批准首批輝達H200訂單，且獲准進口的H200晶片高達數十萬顆，核准時機恰好在輝達執行長黃仁勳訪中期間，報導稱首批配額會給字節跳動等三大中國網路企業。

對此，今日黃仁勳抵台受訪時罕見嚴厲回應：「我相信那是假新聞。」他表示，中國政府還在決定中，且輝達並未收到訂單，也沒有接獲新聞所說的相關資訊，他反而指出：「大家應該思考放出假新聞的人，目的是什麼。」

黃仁勳表示，美國已經決定讓輝達將H200銷往中國，目前取決於中國政府，但他們還在考慮中，輝達會耐心等待。

針對先前美國總統川普禁止輝達晶片銷往中國，黃仁勳表示，川普已經找到他的平衡點，「他鼓勵我們帶著H200回到中國，擴張輝達影響力，並維持美國的技術領先與AI領導地位。」



