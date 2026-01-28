駁斥貝森特! 卡尼否認「收回」批美言論 中給甜頭對加下「10船」大單

加拿大總理卡尼。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 加拿大總理卡尼 27 日說，他日前在與美國總統川普通話時「並未收回」自己在瑞士達沃斯批評美國政策破壞世界秩序的言論。

卡尼說：「我在達沃斯說的話是算數的。」當被直接問及他是否收回了相關言論時，卡尼回答說 :「沒有」。卡尼表示，他在 26 日與川普通電話，進行了「一次非常好的交談」，雙方討論了烏克蘭局勢、委內瑞拉問題以及北極安全等議題。

美國財政部長貝森特 26 日表示，卡尼在與川普的通話中「極力地收回了他在達沃斯發表的一些不當言論」。

美國財政部長貝森特痛批加拿大降低中國電動車關稅的舉動，對於高度一體化的北美汽車市場來說是毀滅性背叛 圖：翻攝自 X @chia_chen_fang

卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇年會上發表演講，批評美國政策破壞世界秩序，隨後未與川普會面便離開瑞士回國。

兩名貿易消息人士 27 日向《路透社》透露，在加拿大總理卡尼本月早些時候訪問中國之後，中國進口商已敲定多達 10 船加拿大油菜籽的採購協議。此舉有助於緩解市場供應緊張局面。

據兩位直接瞭解交易情況的貿易商表示，這批加拿大油菜籽預計將於 2 月至 4 月間發貨，每船載重約 6.5 萬噸。報導稱，10 船總計約 65 萬噸的油菜籽，相當於中國 2024 年全年油菜籽進口量的 10% 以上。

中國將從加拿大進口10船油菜籽。 圖 : 翻攝自惠農網

「現在把加拿大油菜籽運進中國市場很容易，榨油企業已經提前預訂了這些貨，」一位供職於國際農業公司的消息人士表示。

在卡尼訪華期間，中加兩國達成了一項初步貿易協定：中國將降低對加拿大油菜籽徵收的關稅，作為交換，加拿大則將削減對中國電動汽車加徵的關稅。

