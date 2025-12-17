駁斥金元外交 外交部：榮邦計畫經得起國際檢驗
中國外交部日前在回應宏都拉斯相關議題時批評我國濫施「金元外交」。外交部今天(17日)回應表示，中國外交部試圖誤導國際社會，還企圖破壞台灣做為國際可信賴合作夥伴的良好形象，我方要對此表達最嚴厲譴責，並嚴正駁斥這種無恥謬論。
外交部指出，外交部長林佳龍秉持「總合外交」核心精神推動「榮邦計畫」，結合台灣優勢產業，回應友邦及理念相近國家的實際發展需求，分享台灣的知識、經驗與技術，與夥伴國家共同打造最適切、最具效益的合作方案，實踐共榮互惠，相關成果廣獲各友邦與理念相近國家、人民及政府的肯定和讚賞，經得起國際檢驗。
外交部表示，「榮邦計畫」的本質在於互利共榮，透過制度化、可長可久的合作模式，協助夥伴國家面對發展過程中可能遭遇的結構性挑戰，並提供具體可行的整體解決方案。計畫重點在於能力建構，結合技術合作深化科技與產業鏈結、培育雙向人才，並協助夥伴國家強化自主發展能力與產業競爭條件，累積長期且永續的成長動能，所有合作計畫都在公開、透明、可受檢視的機制下推動，目的絕非短期交換，而是建立制度化、具延續性的夥伴關係，進而累積與夥伴國家的長期信任與實質合作成果。
外交部強調，「榮邦計畫」相關合作並非一次性的計畫或資源投入，而是著眼於永續性的合作制度建置，目的在協助友邦及夥伴國家建立因應各項挑戰的發展韌性，無涉所謂「金錢捐輸」，更與此等論調毫不相干。
外交部認為，這種以價值為本、以人民福祉為核心，推動國際共榮發展的合作理念，顯然不是長期以威權思維操作對外關係、心胸狹隘的獨裁中國所能理解與想像。
外交部回批中國長期頻以不實承諾與空洞口號誘惑我友邦外交轉向，以廣大市場及投資等虛假謊言誘使包括宏都拉斯在內的我國前友邦與其建交，才是真正濫施「金元外交」的一方。
外交部表示，實際結果證明，包含宏都拉斯在內的相關國家非但未能獲得中方兌現建交承諾、得到預期的經濟利益，反而先面臨產業急遽崩潰、大量人口失業，以及雙邊貿易嚴重失衡的惡果衝擊，進而導致這些國家政府與人民對中國的不滿；這次宏都拉斯大選的結果顯然已戳破中國外交部誆稱所謂「宏中建交以來為宏國人民帶來巨大福祉」的欺世謊言，再次證明中國誘惑宏都拉斯外交轉向的目的僅在壓縮我國際空間，全然無意協助宏國發展的險惡居心。
外交部呼籲國際社會及相關前友邦國家務必認清北京當局所謂「合作」往往只是包裹糖衣、華而不實的毒藥。台灣始終秉持善意、責任與價值導向，願與世界各國共同深化民主夥伴關係，國際社會也應正視中國威權擴張的真實面目與野心，對其不負責任的言行予以嚴正譴責，並持續與台灣攜手合作，共同捍衛民主價值，維護區域的和平、穩定與繁榮。
