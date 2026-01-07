駁斥「司法交換綠白合」 民進黨團：合作前提是光明磊落

圖為民眾黨前主席柯文哲日前為《人工生殖法》修法，前往立法院拜會藍綠兩黨團及立委們。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲近日開始談論黨務，被形容為滿血回歸，問及2028有無可能捲土重來？柯文哲表示2026先過去再說，引發討論。外界觀察認為綠營可能拿司法當籌碼與柯交涉，民進黨團今(7日)強調，不應將司法描繪為執政黨可操控的工具，政黨合作前提是光明磊落。

媒體人董智森近日談白營新局面提到，這次民眾黨立委面臨八上八下，黃國昌卸下黨團總召後，如果柯文哲又重新回來領導，不一定當黨主席，但如果柯可以指揮整個系統，這對民進黨來講，藍白合的破口就出來了。很大的關鍵就在司法，如果民進黨暗示、明示柯「這案子不會讓你被判有罪，你就可以東山再起」的話，承認過去有些處理很莽撞，如果最後讓他能司法過關，柯文哲又滿血回歸！

根據《Newtalk新聞》報導指出，民進黨立院黨團今(7日)召開記者會，黨團幹事長鍾佳濱表示，自上週民眾黨前主席柯文哲赴立法院拜會各黨團後，社會對政黨合作有所期待，但柯於週末的相關發言，卻引發外界不當聯想，甚至暗示司法案件可能成為政治交換籌碼。鍾強調，這類說法已嚴重傷害台灣社會對司法獨立的基本共識，更不應將司法描繪為執政黨可操控的工具，民進黨對此「絕不接受」。

鍾佳濱直言，民進黨始終對政黨合作抱持善意，但前提是光明磊落、守住司法獨立與民主價值底線。

PTT網友表示「哇，還敢提司法獨立」、「柯什麼時候說要司法交換了」、「意思是司法是由你們決定能否交換的？」、「人事權在你手上，說得半點影響力沒有？」、「要合作又說不要，不合作又說藍白癱瘓立法院，都給他們講就好」、「怎麼聽起來像是司法捏在手上的感覺？」

