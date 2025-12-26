駁斥「拖垮柯文哲」！沈慶京與劉泰英緊急通話 怒轟邱彰「亂寫」

政治中心／程正邦報導

針對國民黨前「大掌櫃」劉泰英在即將出版的口述歷史中，重砲評論威京集團主席沈慶京（小沈）因「貪」害慘前台北市長柯文哲一事，事件主角沈慶京今（26）日透過臉書發表強硬聲明。沈慶京強調，他已親自向劉泰英查證，對方澄清從未說過他「貪」，更直言作者邱彰亂寫。沈慶京痛批該書內容諸多不實，呼籲外界停止惡意消費。

劉泰英書中提到，柯文哲捲入京華城案不是冤是貪，才會被沈慶京拖垮。

「作者拒絕更正」：沈慶京揭口述歷史背後爭議

沈慶京在聲明中表示，針對媒體節錄《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》一書的內容，他與劉泰英本人及其家屬進行查證。沈轉述，劉泰英與其子在看過草稿後，早已發現多處內容與事實不符，並曾當面向作者邱彰要求更正。然而，雙方卻在討論過程中不歡而散，作者堅持不改，導致不實內容流出。

沈慶京強調，劉泰英私下向他表示：「你哪裡害柯文哲？我根本不認識他。」藉此反駁書中所謂「沈慶京拖垮柯文哲」以及應曉薇居中牽線的論點，直指這些情節全是作者邱彰憑空想像。

劉泰英在書中指沈慶京野心太大，曾告誡「不要這麼貪」，但他聽不進去。

自清「不貪」：紓困是為了保全事業苦心

對於劉泰英在書中批評他「一塊錢做十塊錢生意」且「過於貪心」，沈慶京解釋，他經營事業的初衷是想將其壯大，並非出於私慾。他坦言威京集團確實經歷過艱辛的紓困時期，當時依靠貸款是為了度過難關，經過多年努力才解決財務問題。

沈慶京認為，劉泰英並不完全瞭解他經營事業的艱難過程。劉泰英也向他澄清，當時僅是勸告他減少對貸款的依賴，絕非指責他「貪婪」。

沈慶京和劉泰英私交甚篤，謝金河曾在臉書PO出沈慶京在「陶朱隱園」頂樓宴請劉泰英、胡志強、王任生等大咖。（圖／翻攝自謝金河臉書）

友誼的另一面：自爆曾幫劉泰英擋掉「詐騙案」

除了駁斥書中內容，沈慶京也罕見提及他與劉泰英的私交。他形容劉泰英是個「不知商場險惡」的好人，過去曾有數十組人馬透過劉泰英推薦試圖向威京集團行騙，都是靠沈慶京識破並勸告劉泰英要謹慎。

沈慶京感性表示，自己始終視劉泰英為老友，即便在劉服刑期間也曾前往探視。他認為劉泰英對這本書的出版也感到無奈，因為作者自認具備律師背景，不畏懼法律責任，才讓這些內容強行問世。

籲媒體查證：避免成為假訊息推手

沈慶京最後公開呼籲，希望媒體在引用該書內容前先向當事人查證，不要被錯誤資訊誤導。他同時重申「存好心、說好話、做好事」的原則，希望外界不要再利用不實報導對他進行政治或商業上的消費。

沈慶京指出《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》一書的內容諸多不實，作者邱彰亂寫，仗著自己是律師不肯改。（圖／翻攝博客來）

