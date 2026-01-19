駁斥「鉅款買位置」指控赴北檢提告 劉品妡籲政治回歸政策討論

台北市大安文市議員擬參選人劉品妡（中）駁斥鉅款「買位置」指控。（圖／翁靖祐攝）

角逐民進黨台北市第六選區（大安、文山）市議員提名的劉品妡，今（19）日前往台北地檢署按鈴申告，針對近日在社群平台與通訊群組流傳的相關指控提出告訴。她嚴正駁斥，外界影射其以鉅額金錢向時任台北市議員、現任國安會副秘書長趙怡翔「買位置」的不實傳言，強調相關內容純屬捏造，並將依法追究散布者法律責任。

近期，社群平台流傳一段對話截圖，內容指稱現任國安高層趙怡翔曾私下提及，市議員接班位置可透過金錢交易取得，並稱以「300萬元將位置賣給劉品妡」。對話更描述，趙怡翔於聚會場合中宣稱，有意接班者眾多，但並非人人都有機會，引發外界高度關注與議論。

正值民進黨市議員初選提名角逐階段，相關爭議近日在社群平台發酵，劉品妡今在立委林楚茵的陪同下赴北檢提告。劉品妡表示，近期出現的相關內容屬於惡意造謠與抹黑，透過編造故事影射，不僅傷害個人名譽，也嚴重污染民主社會的公共討論空間。她強調，政治可以競爭，但不能沒有底線，將謠言當作武器，只會擴大社會對立、侵蝕彼此信任，甚至成為干擾民主運作的工具。

獲民進黨內派系「湧言會」推薦的劉品妡（右），過去曾在趙怡翔（左）團隊服務。（圖／取自劉品妡Threads）

劉品妡指出，她不希望再有任何人成為下一個被無端攻擊的對象，不論政黨或立場為何，沒有人應該承受毫無底線的造謠與惡意抹黑。她認為，公共事務應回歸讓社會變得更好的初衷，而非製造紛爭、擴散對立，甚至對整體社會造成負面影響；民主得來不易，值得被共同守護。

她也強調，自己始終相信選民的選擇是民主的重要一環，但造謠並不是。她期待的是一場有品格的政治競爭，因為唯有有品的政治，才能帶來有品質的治理。同時也呼籲社會大眾停止轉傳任何未經查證的訊息，讓政治回到公共議題與政策討論，還給台灣一個乾淨、理性且值得珍惜的民主空間。

