駁斥「除名」！台北市立北投圖書館：木材老化屬正常現象

台北市立圖書館北投分館作為台灣首座綠建築圖書館，因取得鑽石級綠建築標章而廣受關注。然而，近日有民眾在社群平台Threads聲稱，北投分館因「木材斑駁老化發白、維護不佳」而遭「台灣麗質建築評鑑會」除名。此消息引發廣泛討論。

台北市立圖書館北投分館。（圖/翻攝自北投分館臉書）

對此，台北市立圖書館作出澄清，表示該消息為個人發文，且根據目前調查並無名為「台灣麗質建築評鑑會」的官方組織存在。北市圖指出，北投分館作為一座綠建築設計的公共建築，館舍大量使用木構造，木材因自然環境與時間影響而產生色澤變化，屬於正常現象，並非維護不善造成的問題。

北市圖強調，北投分館長期以來秉持「與環境共生」的理念進行管理與維護，並按照既定計畫定期進行護木漆塗佈作業，確保木材的保護與建築的安全性。同時，所採用的材料均符合環保及公共建築相關規範，未來也將持續以專業態度進行館舍的維護，確保讀者的使用安全，並落實永續建築的精神。

