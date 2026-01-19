駁斥「300萬買位置」 美女議員擬參選人不忍了！提告加重誹謗

大安文山區市議員擬參選人劉品妡。馮茵攝

台北市議員趙怡翔辦公室執行長、大安文山區市議員擬參選人劉品妡，遭網路流言質疑「用300萬買位置」，她昨天發聲明駁斥謠言，19日在林楚茵的陪同下親赴台北地檢署按鈴提告加重誹謗。

劉品妡表示，初選最重要的是公平、公正、公開，絕對不能讓有心人士散布惡意謠言，危害民主的程序，劉品妡指出，提告是為了捍衛前老闆趙怡翔，以及整個團隊多年累積的名譽，拒絕讓抹黑隨意拖累他人。她重申：「今天是我劉品妡站出來提告，之後趙怡翔也會針對謠言採取法律行動。」

廣告

房彥輝律師表示，今日正式依《刑法》310條第2項加重誹謗罪提出告訴，希望由檢警來調查釐清，追查背後行為人，同時也要遏止造謠抹黑、破壞民主法治、選舉公平性歪風的行為。

林楚茵則語重心長指出，劉品妡是優秀的大學學妹，她在趙怡翔團隊努力服務，累積地方服務經驗後，要投身市議員選舉，希望為更多市民服務，「台灣是一個保障言論自由的國家，但不保障造謠，像這種造謠攻擊一個參選人是最惡劣的行徑！」

劉品妡、林楚茵按鈴申告。馮茵攝

林楚茵說，她長期關注中國滲透社群媒體的議題，其中LINE這種封閉群組傳播謠言是最快速的，但到底造謠者是誰卻不得而知，這樣的謠言不僅破壞台灣民主，也抹煞了一個想要為地方人民服務的年輕人，她希望透過提告的行為導正視聽，揪出造謠者，不要躲在封閉群組裡抹煞台灣民主。

「台灣的民主選舉得來不易，應該政策辯論，選賢與能，而不是透過封閉群組造謠抹黑，還給選舉一個乾淨環境。」林楚茵嚴正表示。

最後，劉品妡與林楚茵共同呼籲，請各界停止散布與轉傳未經查證的訊息。他們認為，只有透過法律行動終結抹黑文化，才能還給選民一個透明的環境，讓政治回歸對公共事務的理性討論。



