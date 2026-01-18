駁斥「300萬買位置」謠言 劉品妡喊告：期待有品的競爭

〔記者董冠怡／台北報導〕近日社群平台流傳前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡花「300萬買位置」，劉品妡今天發布聲明駁斥內容不實，相關指控均非事實，屬惡意捏造與抹黑，嚴正澄清，期待在公平、理性環境中，與各方展開一場有品、有內容的競爭。」

劉品妡表示，政治工作者應接受社會監督與檢驗，包含對公共事務的事實查核、對立場與政策的批評，她一向尊重。然而，監督不應被濫用為散布謠言、影射金錢不實指控的藉口。此類內容一旦被大量擴散，不僅影響公共信任與民主討論品質，也可能被認知作戰操作利用，對社會造成更大傷害。

她指出，基於維護個人名譽與公共秩序、避免不實訊息持續擴散，已著手蒐證並將依法提告，同時呼籲各界停止轉傳不實訊息，避免在不知情下成為散布鏈的一環。會持續以公開、透明方式投入公共事務，期待在公平、理性環境中，與各方展開一場有品、有內容的競爭。

