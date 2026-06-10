駁斥2800萬傳聞 苑裡鎮代會主席洪晃琦宣布續拚連任代表

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2026年6月10日苗栗縣／苑裡鎮民代表會主席洪晃琦於臉書發文駁斥2800萬元傳聞，強調無金錢或利益交換，並表示初心與責任不變，持續為苑裡服務。（翻攝自洪晃琦臉書／呂麗甄苗栗傳真）

2026年6月10日苗栗縣／苑裡鎮民代表會主席洪晃琦於臉書發圖卡澄清謠言，並宣布繼續參選鎮民代表，留在最熟悉的位置，為苑裡發聲、推動建設並監督施政。（翻攝自洪晃琦臉書／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮下屆鎮長選舉布局出現新變化。原被外界視為可能投入鎮長選戰的民進黨籍鎮民代表會主席洪晃琦，近日透過臉書宣布不參選鎮長，將續拚鎮民代表連任；對於地方流傳收受2800萬元而不參選等傳聞，他也一併澄清並強調相關說法與事實不符。

苑裡鎮近年因公有零售市場重建案等議題，鎮公所與鎮民代表會互動備受關注。由於洪晃琦長期擔任鎮民代表會主席，且在地方政壇具有一定影響力，其未來政治動向一直是地方討論焦點，也曾被視為可能投入下屆鎮長選舉的人選之一。

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洪晃琦表示，關於未來的選擇，是他與團隊經過長時間討論與審慎評估後，綜合家庭因素，以及如何持續為苑裡服務等考量所做出的決定，因此決定不參選鎮長，並續留鎮民代表會，持續投入地方服務工作。

針對地方流傳收受2800萬元而不參選鎮長的說法，洪晃琦強調，必須鄭重澄清，自己從未收受任何金錢或利益，2800萬元傳聞完全不是事實，相關內容純屬不實捏造。他並指出，不參選鎮長並無任何政治利益交換，也不存在外界所傳談好位置或交換條件等情形。

至於選擇續選鎮民代表的原因，洪晃琦表示，相關決定是經團隊長時間審慎評估後所做出的選擇。他認為，從政最重要的並非職位高低，而是能否真正替鄉親解決問題，因此決定留在最熟悉、也最能直接監督施政的崗位，持續推動地方建設與服務工作。

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